CHP’li Özkoç: “Deprem anında 290 bin 528 kişinin yaşayabileceği çadırları kurmak için alan ve tertibatlar hazır”

17 Ağustos 1999 depreminin 20’nci yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) Sakarya İl Müdürlüğünü ziyaret eden ve burada AFAD gönüllüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Acil bir deprem anında 290 bin 528 kişinin yaşayabileceği çadırları kurmak için alan ve tertibatları da hazır” dedi.

17 Ağustos depreminin 20’nci yılında Sakarya’ya gelerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç daha öncesinde AFAD’a gelerek bilgi edinmediğini ve bu konuda hata yaptığını dile getirerek özür diledi. Özkoç, AFAD’ın afet durumlarına karşı her daim hazır olduğunu ve hazır olmalarının yanı sıra Sakarya’da 320 bin kişiye de eğitim verdiklerini belirtti. AFAD çalışanlarının yanında AFAD gönüllerinin olduğunu ve kendisi de gönüllü olan Özkoç, vatandaşları da gönüllü olmaya davet etti.

Daha önceden AFAD’a gelip bilgi almadığı için hata yaptığını söyleyen Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Sakarya, afet bölgesi olarak bilinir. Bu acıyı yaşamış bir Sakarya Milletvekili olarak bugün depremin 20’nci yılında Sakarya’da AFAD’ı ziyaret ettim. AFAD’daki yetkililerle görüştüm ve bilgi edindim. Daha önceden AFAD’a gelmeli ve bilgi edinmeliymişim, bu bilgileri insanlarımızla paylaşmalıymışım hata yaptım özür dilerim. Çünkü ben bir milletvekili olarak 16 İlçede 548 barınma ve toplanma alanı olduğunu bilmiyordum. AFAD, depreme çok eğitimli bir şekilde hazır. Acil bir deprem anında 290 bin 528 kişinin yaşayabileceği çadırları kurmak için alan ve tertibatları da hazır eğer o alanlara çadır değil konteyner koyacaklarsa 259 bin 500 kişinin barınacağı konteyner bölgesi hazır. Bu Sakarya için çok önemli. Bu bölgelerde alt yapı oluşturma çalışmaları ise devam ediyor. Bu çalışmaların hızlandırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. AFAD’ın 6 şubesi haricinde Sapanca’da bir Arama ve Kurtarma eğitim alanı var. Buradaki görevli arkadaşlarımız Sakarya dışında da profesyonel olarak arama ve kurtarma yapıyorlar. Bu arkadaşlarımız bugüne kadar Sakarya’da 320 bin kişiyi eğitime tabi tutmuşlar. Bize verdikleri bilgilerde; ‘Cuma namazında bile eğitim veriyoruz. Çünkü afetler unutulduklarında gelirler’ dediler. Gerçekten hepimizin bu acıları unutmamamız gerekiyor. Sakarya’da çok ciddi bir çalışma yapılmış ve AFAD olarak en deneyimli ekiplerin Sakarya’da olduğunu öğrendik” dedi.

Ziyaret ettiği esnada kendisinin de AFAD gönüllüsü olduğunu belirten ve vatandaşları da gönüllü olmaya davet eden Özkoç, “AFAD’ın Sakarya’da 154 personeli var. Bu personellerin afet anlarında desteklenmesi gerekiyor. Bugün ben de bir AFAD gönüllüsü olarak bu konuda destek vereceğimi söylüyorum. E-devlet üzerinden AFAD sayfasına girerek gönüllü olarak kendimizi yazdırabiliyoruz” diye konuştu.



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