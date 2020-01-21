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  4. CHP'li Tanal'dan mevsimlik tarım işçisi çocuklara ilişkin değerlendirme:

CHP'li Tanal'dan mevsimlik tarım işçisi çocuklara ilişkin değerlendirme:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

"Görüştüğümüz mevsimlik tarım işçisi çocuklar, 'Okuyup öğretmen, hemşire, doktor, mühendis olmak isterim. Ne olur beni mevsimlik tarım işçisi olmaktan kurtarın. Anne babamıza memleketimiz Şanlıurfa'da fabrika açın' diyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocukların, "Okuyup öğretmen, hemşire, doktor, mühendis olmak isterim. Ne olur beni mevsimlik tarım işçisi olmaktan kurtarın. Anne babamıza memleketimiz Şanlıurfa'da fabrika açın." dediğini belirtti.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun alt komisyonu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sorunlarını incelemek üzere geçen hafta Şanlıurfa'ya gittiklerini anlattı.

Şanlıurfa Valiliğinin bu konudaki çalışmalarına işaret eden Tanal, mevsimlik tarım işçilerinin bez çadırlarda kaldığını, minibüslerin üzerinde ulaşımlarını gerçekleştirdiklerini, ulaşım ve konaklamanın insanlık onuruna yakışmadığını söyledi. Tanal, mevsimlik tarım işçilerinin kullanım ve içme sularının, elektriklerinin olmadığını, mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Tanal, mevsimlik tarım işçilerince, çocuklarının izinli sayılmasına ya da mevsimlik tarım işçisi olarak gidecekleri yerdeki en yakın okula kayıt yaptıracaklarına dair dilekçeler verildiğini söyledi.

Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak İç Anadolu bölgesine 8 bin 882, Akdeniz'e 2 bin 800, Ege'ye bin 392 öğrenci gittiğini olduğunu vurgulayan Tanal, okuldan alınıp mevsimlik tarım işçisi olan öğrenci sayısının ise 15 bin 136 olduğunu kaydetti. Tanal, Şanlıurfa içinde de tarım işçisi olan öğrenci sayısıyla bu rakamın 16 bin 629'a ulaştığını ifade etti. Tanal, mevsimlik tarım işçiliğinden etkilenerek okula gitmeyen öğrenci rakamlarının çarpıcı ve içler acısı olduğunu, bu gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini kaydetti.

Ailelerle, çocuklarla konuştuklarını anlatan Tanal, öğrencilerin, "Okuyup öğretmen, hemşire, doktor, mühendis olmak isterim. Ne olur beni mevsimlik tarım işçisi olmaktan kurtarın. Anne babamıza memleketimiz Şanlıurfa'da fabrika açın." dediğini aktardı.

Bu arada Şanlıurfa'daki cezaevinin duvarlarında "Biz Türkiyeyiz" sloganın yazdığını ifade eden Tanal, bu sloganın, "Bana yan bakanı cezaevine atarım", "Türkiye'yi adeta cezaevine çevirdik" mesajı verdiğini savundu. Tanal, bu sloganın cezaevleri duvarlarına hiç yakışmadığını, bunun yerine, "Allah kimseyi cezaevine düşürmesin", "Adaletten kaçış yoktur", "Suç işlemeyin" yazılabileceğini söyledi.

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