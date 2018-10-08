Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!

Yapılan açıklamaya göre, Chrome ile internete giren android kullanıcıları artık Chrome kullanamayacak. Peki hangi telefonlarda Chrome kullanılamayacak?
Chrome kullanıcılarına kötü haber!
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Chrome'u kullanarak internete girenler için Google flaş bir karar aldı.
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Yıllardır en popüler internet tarayıcılarından birisi olmayı başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome‘un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği ortaya çıktı.
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XDA’da paylaşılan bilgilere göre, Chrome’un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1’den 4.4’e yükseltildi. Yani halen Jelly Bean kurulu olan Android cihazlar artık dünyanın en popüler mobil tarayıcısını kullanamayacak.
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WHATSAPP KARARI ŞOKE ETMİŞTİ
Bir süre önce yapılan açıklama ile bazı modellerinde Whatsapp uygulamasının kullanılamayacağı söylenmişti.
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Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp, aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde çalışmayacağını duyurmuştu.
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Bu açıklamanın ardından hangi iPhone modellerinin artık Whatsapp kullanamayacağı araştırılmaya başlanmıştı. İşte yapılan açıklamaya göre Whatsapp kullanamayacak iPhone modelleri:
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iPhone (ilk jenerasyon)
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Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!
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Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.
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Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.
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Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.
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iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.
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Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.
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