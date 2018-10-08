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Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2018 07:55 | Son Güncelleme

Türkiye ve diğer dünya ülkelerinde en çok kullanılan tarayıcı modellerinin başında gelen Chrome'dan bir dönemi sona erdiren karar geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Chrome ile internete giren android kullanıcıları artık Chrome kullanamayacak. Peki hangi telefonlarda Chrome kullanılamayacak?

Chrome kullanıcılarına kötü haber!

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Chrome'u kullanarak internete girenler için Google flaş bir karar aldı.
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Yıllardır en popüler internet tarayıcılarından birisi olmayı başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome‘un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği ortaya çıktı.
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XDA’da paylaşılan bilgilere göre, Chrome’un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1’den 4.4’e yükseltildi. Yani halen Jelly Bean kurulu olan Android cihazlar artık dünyanın en popüler mobil tarayıcısını kullanamayacak.
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WHATSAPP KARARI ŞOKE ETMİŞTİ

WHATSAPP KARARI ŞOKE ETMİŞTİ
Bir süre önce yapılan açıklama ile bazı modellerinde Whatsapp uygulamasının kullanılamayacağı söylenmişti.
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Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp, aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde çalışmayacağını duyurmuştu.
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Bu açıklamanın ardından hangi iPhone modellerinin artık Whatsapp kullanamayacağı araştırılmaya başlanmıştı. İşte yapılan açıklamaya göre Whatsapp kullanamayacak iPhone modelleri:
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iPhone (ilk jenerasyon)
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iPhone 3G
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iPhone 3G S
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iPhone 4
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iPhone 4S
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Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!
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Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.
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Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.
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Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.
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iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.
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Whatsapp daha önce de eski Android sürümlerinden desteğini çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Chrome cep telefonu TELEFON android telefon

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