Chrome kullanıcılarına kötü haber bu sabah geldi!

Yapılan açıklamaya göre, Chrome ile internete giren android kullanıcıları artık Chrome kullanamayacak. Peki hangi telefonlarda Chrome kullanılamayacak?

Chrome kullanıcılarına kötü haber!

1 / 17 Chrome'u kullanarak internete girenler için Google flaş bir karar aldı.

2 / 17 Yıllardır en popüler internet tarayıcılarından birisi olmayı başaran ve akıllı telefonlarda yaygın bir şekilde kullanılan Google Chrome‘un, yakında 32 milyondan fazla Android cihazda kullanılamaz hale geleceği ortaya çıktı.

3 / 17 XDA’da paylaşılan bilgilere göre, Chrome’un minimum API düzeyi yakın zamanda Android 4.1’den 4.4’e yükseltildi. Yani halen Jelly Bean kurulu olan Android cihazlar artık dünyanın en popüler mobil tarayıcısını kullanamayacak.

4 / 17 WHATSAPP KARARI ŞOKE ETMİŞTİ Bir süre önce yapılan açıklama ile bazı modellerinde Whatsapp uygulamasının kullanılamayacağı söylenmişti.

5 / 17 Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp, aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde çalışmayacağını duyurmuştu.

6 / 17 Bu açıklamanın ardından hangi iPhone modellerinin artık Whatsapp kullanamayacağı araştırılmaya başlanmıştı. İşte yapılan açıklamaya göre Whatsapp kullanamayacak iPhone modelleri:

7 / 17 iPhone (ilk jenerasyon)

8 / 17 iPhone 3G

9 / 17 iPhone 3G S

10 / 17 iPhone 4

11 / 17 iPhone 4S

12 / 17 Yani iOS 8 sürümü ve altını kullananlar için artık çok geç!

13 / 17 Whatsapp telefonunuzda kurulu olsa bile artık giriş yapamayacaksınız.

14 / 17 Bu telefonların iOS 8 üstü bir sürüme güncelleme şansı olmadığı için Whatsapp kullanılması söz konusu olmayacak.

15 / 17 Bu nedenle kullanıcıların Whatsapp'ı kullanabilmeleri için telefonlarını değiştirmesi gerekecek.

16 / 17 iOS 11 ve iOS 12 sürümünü kullanan kullanıcılar hayli fazla olsa da, telefonları eski olan veya güncellediğinde telefonlarının yavaşlayacağını düşünenler eski iOS sürümlerini kullanmaya devam ediyor.