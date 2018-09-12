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Chrome Web Mağazası yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

Google, Chrome Web Mağazası’nı yepyeni tasarım ile yeniledi. Chrome Web Mağazası yeni tasarımı ile daha sade ve kullanışlı bir arayüz sunuyor. İşte Chrome’un Web Mağazası’nın yeni tasarımı!

Chrome Web Mağazası yenilendi

Google, geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu Chrome 69 güncellemesi ile web tarayıcısınının tasarımını baştan aşağıya yenilemişti. Materyal tasarım 2.0 anlayışı ile tüm platformlarda yeniden tasarlanan Chrome, yeni tasarımı ile daha sade bir arayüz ile karşımıza çıkıştı.

Yeni tasarımda Microsoft’un Metro tasarımından uzaklaşarak köşeleri yuvarlatılmış tasarıma geçiş yapan Google Chrome, bugün de Web Mağazası‘nın tasarımını sürpriz bir şekilde yeniledi. Yeni Web Mağazası tasarımında Chrome 69‘da olduğu gibi sadelik üzerine yoğunlaşılmış.

Eklentilerin, uygulamaların ve temaların olduğu Web Mağazası, yeni tasarımı ile kullanıcıların aradıklarını daha kolay bulmasını sağlıyor. Web Mağazası’nın modası geçen tasarımını bir anda yenilemesi, kullanıcıların çok hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Chrome’un yeni Web Mağazası’na buradan ulaşabilirsiniz. Yeni tasarımı daha sağlıklı görüntülemek için Chrome’un 69 sürümünü indirmenizde fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
Chrome Web Mağazası teknoloji

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