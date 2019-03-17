Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça yoğun bir kayak sezonu geçirdiklerini ve sezonun devam ettiğini söyledi.

Kar kalitesi ve pistlerin durumunun hala umut verici durumda olduğunu anlatan Sönmez, "Doluluk oranlarımız yüzde 100'lerden yüzde 60-70'lere kadar düştü. Bu düşüş normal, çünkü mart ayının sonuna geldik ama tahmin ediyorum ki böyle devam edecek. Nisan ayı ortalarını buluruz, yani sezon uzadı." dedi.