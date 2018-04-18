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Çiçeklerin dilini öğrenin! En güzel teşekkür hediyesi Mercan Gül

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
MUTLULUK HABERLERİ  | 18.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Hangi renk gül, ne anlama geliyor biliyor musunuz? İşte güllerin anlamı…

Çiçeklerin dilini öğrenin! En güzel teşekkür hediyesi Mercan Gül

Geçmiş çağlardan bu güne aşkın, güzelliğin sembolü olan, duyguları ifade etmek için ilk akla gelen çiçekler olmuştur.

Birisinden gül almak çoğu kişiyi mutlu eder. Yani sevdiğiniz insana, dostunuz, anneniz, kardeşinizi, iş arkadaşınızı ya da ailenizden herhangi birisini mutlu etmenin yollarından bir tanesi de ona bir demet gül hediye etmektir.

Çiçeklerin içinde en eski ve en popüler tarihe sahip olan çiçek güldür. Şarkılar, şiirler, kitaplar güllerle anlatılan doludur. Aşıklar duygularını güllerle anlatmış, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla olan ilişkilerde gülün anlamı çok ayrı olmuştur.

Bir çok çeşidi bulunan güllerin hepsinin farklı bir dili, farklı bir anlatımı vardır. Söylemekte zorlandığımız sevgimizi, vermek istediğimiz hediyeye yüklemek istediğimiz anlamı hep güllerle hem de çok zarif bir şekilde anlatabiliriz.

Çiçeklere anlam yüklemek eskiye dayanır

Jack Goody adlı antropologun “Çiçeklerin Kültürü” adlı kitabında anlatılara bakılırsa, çiçeklere anlam yükleme Doğu Medeniyetleri ile başlar, sonraki yıllarda ise Avrupa’da görülür. Günümüzde kırmızı gül, beyaz gül, sarı gül gibi çiçekler mesaj vermek adına çok kullanılır ancak birçok gül, çok farklı anlamları vardır. Siz de bu anlamları bilerek hediye ederseniz, iletmek istediğiniz mesajı çok daha net anlatabilirsiniz.

İşte renk renk güller ve anlamları;

Kırmızı Gül

Güller arasında en popüler olanıdır ve aşkı simgeler. Karşınızdakine “seni seviyorum” demenin en güzel yollarından biridir. Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde her yerin kırmızı güllerle donatılmasının nedeni de budur.

Ancak birçok kişiye göre, kırmızı gülün aşk dışında cesaret, tutku, saygı, takdir etme gibi birçok anlamı da vardır.

Beyaz Gül

Beyaz gül denildiğinde ilk akla gelen şeyler masumiyet ve saflıktır. Yeni başlangıçlar anlamı da taşır.

Düğün dekorasyonu ve gelin buketlerinde beyaz gül sık kullanılır. Ayrıca bazı bölgelerde, acıyı anlama ve ebedi aşkı simgelediği düşünülerek cenaze törenlerinde de tercih edilir.

Pembe Gül

Koyu pembe minnettarlık ve takdir; açık pembe ise incelik, nezaket, hayranlık ve sempati gibi anlamlara gelmektedir. Pembe güllere düğün organizasyonlarında, teşekkür ya da tebrik buketlerinde rastlanmaktadır.

Mercan Gül

Mercan gül, arzuyu mutluluğu da anlatır ve çok güzel bir “Teşekkür ederim” hediyesi olabilir. Ya da birisini hala arzuladığınızda ve bunu o kişiye hatırlatmak istediğinizde de mercan güller size yardımcı olabilir.

Sarı Gül

Sarı güller arkadaşlığı temsil eder. Sevgili olduğunuz veya plan yaptığınız kişiye sarı gül vermek doğru bir tercih değildir.

Lavanta-Mor Rengi Gül

Lavanta rengi güller ilk görüşte aşkı temsil etmektedir. Mor güller ise, hediye ettiğiniz kişinin sizin için çok özel olduğu anlamına gelmektedir.

Turuncu Gül

Turuncu güller arzu, tutku, coşku, heves, büyülenme gibi anlamlar taşıyabilmektedir. Yakından tanımak istediğiniz birisi varsa turuncu gül hediye edebilirsiniz.

Şeftali Rengi Gül

Yine teşekkür etmek için ya da çok sevdiğiniz arkadaşınızı ne kadar özlediğinizi belirtmek için şeftali rengi gülleri tercih edebilirsiniz. Şeftali rengi gül denildiğinde akla takdir, samimiyet ve alçakgönüllülük gibi anlamlar da gelmektedir.

Mavi Gül

Mavi gül doğada bulunmuyor ancak, beyaz güllerin renklendirilmesi ile elde ediliyor. Ulaşılamaz, imkansız, gizemli gibi anlamlar taşımaktadır.

Siyah Gül

Siyah gül de tıpkı mavi gül gibi doğada bulunmamaktadır. Siyah olarak adlandırılan doğal güller ise çok koyu kırmızı ya da mor renkteki güllerdir. Tam olarak siyah olan güller ise ancak boyama işlemi ile elde edilebilmektedir. Siyah güller bir ilişkinin ya da fikrin ölümü anlamına gelmektedir. Bazılarına göre ise siyah gül yeniden doğuş anlamı da taşıyabilmektedir.

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