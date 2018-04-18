Çiçeklerin dilini öğrenin! En güzel teşekkür hediyesi Mercan Gül

Geçmiş çağlardan bu güne aşkın, güzelliğin sembolü olan, duyguları ifade etmek için ilk akla gelen çiçekler olmuştur.

Birisinden gül almak çoğu kişiyi mutlu eder. Yani sevdiğiniz insana, dostunuz, anneniz, kardeşinizi, iş arkadaşınızı ya da ailenizden herhangi birisini mutlu etmenin yollarından bir tanesi de ona bir demet gül hediye etmektir.

Çiçeklerin içinde en eski ve en popüler tarihe sahip olan çiçek güldür. Şarkılar, şiirler, kitaplar güllerle anlatılan doludur. Aşıklar duygularını güllerle anlatmış, sevdiklerimizle, arkadaşlarımızla olan ilişkilerde gülün anlamı çok ayrı olmuştur.

Bir çok çeşidi bulunan güllerin hepsinin farklı bir dili, farklı bir anlatımı vardır. Söylemekte zorlandığımız sevgimizi, vermek istediğimiz hediyeye yüklemek istediğimiz anlamı hep güllerle hem de çok zarif bir şekilde anlatabiliriz.

Çiçeklere anlam yüklemek eskiye dayanır

Jack Goody adlı antropologun “Çiçeklerin Kültürü” adlı kitabında anlatılara bakılırsa, çiçeklere anlam yükleme Doğu Medeniyetleri ile başlar, sonraki yıllarda ise Avrupa’da görülür. Günümüzde kırmızı gül, beyaz gül, sarı gül gibi çiçekler mesaj vermek adına çok kullanılır ancak birçok gül, çok farklı anlamları vardır. Siz de bu anlamları bilerek hediye ederseniz, iletmek istediğiniz mesajı çok daha net anlatabilirsiniz.