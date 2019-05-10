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Çiçeklerin mezattan anne kucağına yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kesme çiçekçilikte söz sahibi illerden Yalova'da, yürüyen banttan geçirilen ürünlere en fazla fiyatı veren "dükkancı"lara satış yapılan mezatlarda, her Anneler Günü öncesinde olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor - Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesi Ziraat Mühendisi Onur Ateş: "Her bölgeden çiçek geliyor. Normalde mezat olarak 100 koli sattığımız yerde bugün 300-350 koli malımız var"

YAVUZ EMRAH SEVER - Kesme çiçekçiliğin önemli merkezlerinden Yalova'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesinin mezadında, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde satışlar arttı.

Yalova ve diğer illerden üreticilerin mezada gönderdiği ürünlere, kooperatif binasında düzenlenen mezatta "dükkancı" olarak tabir edilen çiçekçiler tarafından açık artırma usulü ile fiyat veriliyor. Yürüyen banttan geçen çiçeklere dükkancılar teklif sunuyor. En yüksek teklifi veren dükkancı, çiçeği satın alıyor.

Şubede görevli Ziraat Mühendisi Onur Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kooperatifin 3 bin faal üyesi bulunduğunu söyledi.

Kooperatifin 18 şubesinde kurulan mezatta dükkancılara satış yapıldığını belirten Ateş, "Üretici odaklı bir kooperatifiz. Kesme çiçek üzerinde Türkiye'de tek diyebiliriz. Türkiye'de Mersin, Adana, İzmir, Antalya, Yalova, Samsun, Tokat'ta üreticilerimiz var. Üreticilerimiz istediği her tarafa çiçeklerini gönderiyor. Mezat usulü, borsa usulü satışını yapıyor." dedi.

Ateş, Anneler Günü öncesi mezatlarda yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Mevsim itibarıyla yeterli ölçüde ürünlerinin olduğunu dile getiren Ateş, "Satışlar arttı. Mayıs ayındayız, özellikle yaz başlangıcı. Bahar aylarında bütün çiçekler çıktı. Her bölgeden çiçek geliyor. Normalde mezat olarak 100 koli sattığımız yerde bugün 300-350 koli malımız var. Şu anda 350 bin dal çiçeğimiz var." ifadelerini kullandı.

- En çok ilgi güle

Sevgililer Günü, Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü gibi dönemlerde yoğunluğun üst seviyelere çıktığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti:

"Gül her zamanki gibi revaçta kesme çiçekte. Diğer saksılı çiçekler de gidiyor tabii ama gül her zaman kalpleri fetheden bir çiçek. Bir 15 gün öncesine kadar gülün 40 dalı 20 liraya satılırken bu hafta 80-100 liralara geldi. Dükkancıda dalı 10 liradır yaz kış. Onlar 40 tane alıyorlar ama içini işliyor, 10 gün tutuyor. Çürüyen oluyor, attığı oluyor, satamadığı oluyor. Dalında her zaman yaz kış 10 liradır."

Ateş, bugünlerde gülün yanı sıra şebboy, lilyum, gerbera, hüsnüyusuf gibi çiçeklerin de ilgi gördüğünü aktardı.

Özel günler içinde çiçeğe en çok ilginin Anneler Günü'nde gösterildiğine dikkati çeken Ateş, "Yalova önemli bir üretim bölgesi. Yalova mezadında taze çiçek bulunuyor. Mesela koliye girmiyor. Koliye girmediği için yıpranmıyor. Direkt kovadan satış yapılıyor. Mezadımıza Ankara'dan gelen bile oluyor. Bandırma, Çanakkale, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde dükkancılar Yalova mezadını tercih ediyor." diye konuştu.

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