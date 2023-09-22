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ÇİÇEKLİ CUMA MESAJLARI 2023: Instagram, Facebook ve WhatsApp'a özel en şık, yeni, dualı ve resimli cuma mesajları İNDİR!

21.09.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resimli cuma mesajları ile ayetli, dualı ve yeni olarak internette araştırılıyor. Bugün birçok kişi WhatsApp, Instagram veya Twitter'da paylaşımda bulunacak.Öte yandan Diyanet hutbe konusunu "Mevlid-i Nebi" olarak belirledi. Anne, baba, eş ve sevgili için ayetli, dualı, yazılı, farklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel cuma mesajları...

ÇİÇEKLİ CUMA MESAJLARI 2023: Instagram, Facebook ve WhatsApp'a özel en şık, yeni, dualı ve resimli cuma mesajları İNDİR!

Cuma mesajları resimli, yeni, en güzel, ayetli ve hadisli seçenekleriyle internette araştırılıyor. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre cuma namazı İstanbul'da saat 13:02'de, Ankara'da 12:47'de, İzmir'de ise 13:09'da kılınacak. En yeni, en güzel, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI!

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

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Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

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HAYIRLI CUMALAR

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

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Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar...

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