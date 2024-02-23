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Çiftçiler Paris'i yeniden kuşattı! Yolları traktörlerle kapattılar

23.02.2024 23:57
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Fransa'da hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasını protesto eden çiftçiler, başkent Paris ve diğer birçok şehirde yolları trafiğe kapattı. Yerel basındaki haberlere göre, günlerce süren "Paris'i kuşatma" eylemlerinin ardından hükümetin bazı tedbirler alacağını açıklaması üzerine traktörlerini geri çeken çiftçiler, Paris'i yeniden çevreledi.

Çiftçiler Paris'i yeniden kuşattı! Yolları traktörlerle kapattılar

Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla Fransa'nın çeşitli yerlerinden gelen çiftçiler, yaklaşık 50 traktörle Paris'e giriş-çıkış güzergahlarında trafiği durdurma eylemi yaptı.

Trafik durumu bildirim sitesi Sytadin, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, çiftçi eylemleri nedeniyle trafikteki tıkanmanın yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu bildirdi.

AA-20240223-33794820-33794804-FRANSADA_CIFTCILER_TRAKTORLERIYLE_PARISE_ULASIM_YOLLARINDA_TRAFIGI_ENGELLEDI

BFMTV mikrofonuna konuşan eylemdeki çiftçilerden Maxence Wittman, "Ne olursa olsun geri adım atmayacağız, Paris'te bulunmazsak hükümet bizden korkmuyor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın en büyük şehirlerinden Toulouse'a giden N124 otoyolunun bir bölümünün de çiftçilerce trafiğe kapatıldığı aktarılırken, ülkenin farklı noktasında eylemler devam ediyor.

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NE OLMUŞTU?

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün, çiftçilerin taleplerini karşılamak için bazı önlemler aldıklarını, bunların arasında tarım ilacı (pestisit) satışına getirilen kısıtlamaların esnetilmesi ve Fransız tarım üreticilerinin daha fazla göçmen işçi çalıştırmasının yolunun açılmasının da bulunduğunu açıklamıştı.

Attal, Fransız çiftçilerin talebi doğrultusunda AB'nin pestisit kullanımına yönelik kurallarını "tam olarak uygulamayacaklarını" belirterek, hükümetin yeni tarım politikasını 24 Şubat'ta başlayacak Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtacaklarını söylemişti.

Bu tedbirleri yeterli bulmayan çiftçiler, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirmişti.

Traktörleriyle 29 Ocak'ta "Paris'i kuşatma" eylemi başlatan çiftçiler, başkente giriş-çıkış güzergahlarını trafiğe kapatmıştı.

Günlerce süren yol kapatma eylemleri, hükümetin 400 milyon avroyu aşan destek paketi ve sektöre yönelik yeni tedbir alacağını duyurmasıyla son bulmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Paris
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