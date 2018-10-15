Bolu Belediyesi tarafından, 10 bin yıldır genetiğini korunan "iza buğdayı"nın kentte yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere alım garantili tohum dağıtılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içerdiği belirtilen yüksek besin değerli iza buğdayının kentte yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, en az 5 dönüm araziye ekim yapmayı taahhüt eden çiftçilere sözleşme karşılığı, geri alım garantili iza buğdayı tohumu dağıtılacak.

Özellikle kıraç ve yüksek arazilere dikildiğinde oldukça verimli sonuçlar elde edilen iza buğdayıyla ilgili Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce başlatılan talep toplama işlemleri sona erdi.

- "İza buğdayının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için seferberlik ilan ettik"

Bolulu çiftçilerden yoğun ilgi gören tohumlar, çarşamba günü Seben ilçesinde, cuma günü ise Göynük ilçesinde düzenlenecek dağıtım törenleriyle hak sahiplerine teslim edilecek.