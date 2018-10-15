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Çiftçilere alım garantili "iza buğdayı" tohumu dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi, 10 bin yıldır genetiğini korunan "iza buğdayı"nın kentte yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere alım garantili tohum dağıtacak

Bolu Belediyesi tarafından, 10 bin yıldır genetiğini korunan "iza buğdayı"nın kentte yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere alım garantili tohum dağıtılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içerdiği belirtilen yüksek besin değerli iza buğdayının kentte yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, en az 5 dönüm araziye ekim yapmayı taahhüt eden çiftçilere sözleşme karşılığı, geri alım garantili iza buğdayı tohumu dağıtılacak.

Özellikle kıraç ve yüksek arazilere dikildiğinde oldukça verimli sonuçlar elde edilen iza buğdayıyla ilgili Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce başlatılan talep toplama işlemleri sona erdi.

- "İza buğdayının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için seferberlik ilan ettik"

Bolulu çiftçilerden yoğun ilgi gören tohumlar, çarşamba günü Seben ilçesinde, cuma günü ise Göynük ilçesinde düzenlenecek dağıtım törenleriyle hak sahiplerine teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, iza buğdayının, 10 bin yıllık geçmişiyle modern buğdayın atası olarak bilindiğini belirtti.

Belediye olarak, besin değeri yüksek bu ürününün yaşatılması ve yaygınlaştırılması için seferberlik ilan ettiklerini aktararak, "İza buğdayımızı Bolu'nun katma değeri yüksek ürünleri arasına girmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl belediye olarak 200 dönüm iza buğdayı ektirdik. Buralardan elde ettiğimiz buğday tohumlarımızı bu yıl çiftçilerimizle paylaşacağız. En az 5 dönüm ekim yapmayı taahhüt eden çiftçilerimize 10 bin yıldır genetiğini koruyan iza buğdayı tohumunu geri alım garantili vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bolu bolu belediyesi ıza buğdayı

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