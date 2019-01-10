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Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 23:26 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.

Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.

(DHA)

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Çiftlikbank sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç Çiftlik Bank

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