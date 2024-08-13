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    4. Çiftlik hırsızına meydan dayağı! Yaka paça yakalayıp bağladılar... Yetmedi tekme tokat dövdüler

    Çiftlik hırsızına meydan dayağı! Yaka paça yakalayıp bağladılar... Yetmedi tekme tokat dövdüler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.08.2024 13:32
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    Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinin Bareilly bölgesindeki bir çiftlikte Turiya (sırga kabağı) çaldığı iddia edilen bir hırsız yerel halk tarafından yakalandı. Elleri kolları bağlanan hırsız yerel halk tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Çiftlik hırsızına meydan dayağı! Yaka paça yakalayıp bağladılar... Yetmedi tekme tokat dövdüler

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh şehrinin Bareilly bölgesinde bir çiftlikte ismi açıklanmayan bir adam hırsızlık suçuyla yerel halk tarafından yakalandı. Yakalanan hırsızın elleri ve ayakları bağlandı. Ardından ise ibret olması için hırsız meydanda dövüldü.

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    Video, 'ShahnawazAns72' kullanıcı adıyla X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı. Video dün paylaşıldı ve birçok beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tarladan sebze çaldığı için kim birini bu kadar döver? Bir hata yaptığı kabul ediliyor ancak bunun bir de sebzeleri sadece yemek için çalmış olması var, muhtemelen satmak için değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nefrete ne kadar çok gömüldük böyle" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan hırsızlık
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