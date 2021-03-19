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  4. Çiftlikten kaçan atlar D-100 karayolunda dört nala koşturdu

Çiftlikten kaçan atlar D-100 karayolunda dört nala koşturdu

19.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da çiftlikten kaçan 4 at D-100 karayoluna çıktı. Atların karayolunda koşuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çiftlikten kaçan atlar D-100 karayolunda dört nala koşturdu

D-100 karayolu Pekşenler mevkiinde çiftlikten kaçan 4 at karayoluna çıktı. Akyazı istikametine doğru koşan atlardan bir tanesi ters yöne girdi. Trafikte tehlike oluşturan atlara araçların çarpmaması için sürücü Okan Toprak, atlara arkalarından aracıyla eskortluk yaptı. Karayolunda dört nala koşan atlar kendilerini takip eden sürücünün yolu kapatması sayesinde bir şantiye alanına sokuldu. Şantiyeye gelen sahibi atları teslim aldı.

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Atları güvenli şekilde şantiyeye sokan Okan Toprak, “Yolda giderken bir anda karayoluna çıktılar. Bir kaza yaşanmaması ve atların zarar görmemesi için arkalarından takip yaparak diğer sürücüleri uyardık. Yanımda ağabeyim vardı. O araçları durdurdu. Atları şantiyeye soktuk. Sahibi gelip aldı” dedi.

İHA

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