"Çikolata ambalajıyla kaçakçılık" videosunu sosyal medyadan paylaşan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çikolata ambalajları içine kaçak sigara saklandığı yönünde sosyal medyada yer alan görüntü üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu paylaşımı yapan H.İ.Y'nin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçtiğini belirledi. Aynı gün yurda dönen şüpheli, sınır kapısı çıkışında polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin yanındaki çantada ve adresinde yapılan aramada 133 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İfadesi alınan H.İ.Y hakkında gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.