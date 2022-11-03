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  4. "Çikolata ambalajıyla kaçakçılık" videosunu sosyal medyadan paylaşan şüpheli yakalandı

"Çikolata ambalajıyla kaçakçılık" videosunu sosyal medyadan paylaşan şüpheli yakalandı

03.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çikolatalı gofret ambalajları içinden kaçak sigara çıkarırken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çikolata ambalajları içine kaçak sigara saklandığı yönünde sosyal medyada yer alan görüntü üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu paylaşımı yapan H.İ.Y'nin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçtiğini belirledi. Aynı gün yurda dönen şüpheli, sınır kapısı çıkışında polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin yanındaki çantada ve adresinde yapılan aramada 133 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İfadesi alınan H.İ.Y hakkında gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

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sosyal medya Gözaltı Ağrı Doğubayazıt kaçak sigara

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