Çikolata kistleri kısırlığa neden olabilir! Adet sırasında şiddetli ağrılar varsa...

Rahimdeki bebeğin yerleştiği rahim iç dokusunun rahim dışında bir yere yerleşmesine endometriozis dendiğini aktaran Op. Dr. Akçay, bunun yumurtalıklara yerleşerek kist oluşturmasına ise endometrioma, yani; Çikolata Kisti dendiğini söyledi. Hastaların en çok kasık bölgesinde ağrı ile geldiklerini ifade eden Akçay, “Mercimek kadar küçük ya da portakal büyüklüğünde de görülebilir, boyutu çok küçük olsa dahi çok şiddetli ağrı yapabilir. Ağrılı adet geçiren kişilerin çikolata kisti, endometriozis açısından değerlendirilmeleri gerekir” dedi. Tanı yöntemleri hakkında da bilgi veren Op. Dr. Akçay, “Ultrason ile kistler görülebilir, kist henüz oluşmadıysa milimetrik lezyonları karın içine bir kamera (laparoskopi) ile girerek görüntüleyebiliriz” diye konuştu.

AĞRILI ADET EN ÖNEMLİ BELİRTİLERDEN

Çikolata Kisti’nin aynı zamanda kısırlık nedeni de olduğunu belirten Op. Dr. Abdurrahman Akçay, “Çikolata kisti yapışma ve dokunun yapısını bozma özellikleri nedeniyle bağırsak tüp gibi karın içi organları birbirine yapıştırıp oradaki dokuyu bozar, tüplerin geçirgenliğini bozabilir ve ya yumurtalıkta oluşan büyük kistlerin baskısıyla yeni yumurtaların gelişimini engelleyebilir. Yumurtalıklar normalde karın içinde bir kenarından asılı durur, ancak endometriozis veya çikolata kisti nedenli yumurtalıkların etrafa yapışıklığı olursa hem tüpler hem yumurtalık işlevini yerine getiremez ve kısırlık oluşur” şeklinde konuştu.