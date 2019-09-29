KADIN

Cildimiz haber veriyor! Kuru cilt karaciğer, koyu halkalar fazla şekerden kaynaklanıyor olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

Son zamanlarda cildinizle ilgili herhangi bir sorun fark ettiniz mi? Beslenme uzmanları, cildinizde farkettiğiniz değişikiliklerin bir şeylerin yanlış gittiğini gösteren belirtiler olduğunu ifade ediyor.

Gözleri ve sivilceleri çevreleyen koyu halkalar beslenme alışkanlığınızı değiştirmeniz gerektiğinin habercisi olabilir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, daha mutlu, daha uzun ve uzun ömürlü yaşamamıza yardımcı olabilir. Ancak yediklerimizin de cildimizin durumu üzerinde büyük etkisi var.

CİLT HABER VERİYOR

Cildimizdeki değişimler bizim için sadece daha iyi görünmek için değil, daha iyi yaşamamız içinde oldukça önemli. Beslenme uzmanları ve dermatoglar, cildimizde meydana gelen izlerin bazı vitamin eksikliklerini veya ciddi hastalıkları önceden haber verdiğini düşünüyorlar.

Bir klinikte uzman olarak görev yapan Elina Dunford, beslenme alışklanlarında gösterilecek düzenin insanın cildine de yansıyacağını belirtiyor.

Dermatolog Nikki Watting, 'Cildimiz en büyük organımız. Buna hiç şüphe yok, vücutta bir şeyler yanlış gittiğinde, belirtilerini genel olarak ciltte gösterir' diyor.

İşte Elina ve Nikki gibi uzmanlara göre cildimizde yaşanan lekelerin veya izlerin bize haber verdiği hastalık durumlarından bazıları...

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