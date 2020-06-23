Cildin PH dengesi nedir, nasıl sağlanır?

1 ile 14 arasında bir sayıyla ifade edilen pH değeri 1'e yaklaştıkça asit değeri artar, 14'e yaklaştıkça asidik özellik yitirilip alkalik değer artar. Dolayısıyla tam orta nokta olan 7, pH değerinin nötr olduğunu gösterir. Yalnız pH değerinin nötr olması arzu edilen bir durum değildir. Vücudun pH değerinin nötr seviyenin biraz üstünde; 7 ile 7.5 arasında hafif alkalik bir aralıkta olması organların işlevlerini doğru ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi açısından önemlidir.

Yalnız bu durum cilt için geçerli değildir. İç organların ve kanın pH değerinin aksine cildin pH değerinin asidik seviyelerde seyretmesi beklenir. Cilt için uygun pH değeri 5.5 olmakla birlikte parmak arası, koltuk altı, kasık gibi nemli bölgelerde cildin ph değeri daha yüksek olabilir. Genel olarak 4 ile 6 arasındaki herhangi bir değer, ciltte su dengesinin ideal seviyelerde olduğu anlamına gelir.

CİLDİN YAĞ DENGESİNİN BOZULMASI

Cildin yağ dengesinin bozulması aşırı yağlı veya aşırı kuru bir cilt yapısına sahip olmak anlamına gelir. Bu durum cildin pH değeriyle doğrudan ilişkilidir. E peki cildin pH dengesi nasıl ölçülür? Cildim yağlı mı kuru mu nasıl anlarım? Gibi soruların cevabı aynada gizli. Cildinizin uygun pH aralığında olup olmadığını anlamanız için en iyi ipuçlarını yine cildiniz verir. Eğer aynaya baktığınızda cildinizde bir tuhaflık görüyorsanız, aklınıza ilk olarak pH değerlerinizde bir sıkıntı olduğu gelmeli. Bu durumun sonuçları ise maalesef çoğu kadının bildiği gibi sivilceler, kızarıklıklar, aşırı hassaslık, iltihaplanma, erken yaşlanma belirtileri gibi can sıkıcı problemler olabilir. Cilt dengesini bozan durumlardan bazıları doğuştan kaynaklansa da çoğunluğu kendi eserimiz. Neyse ki çok geç kalmamışsak kendi sebep olduğumuz sorunlara elbette bir çözüm üretebiliriz.