Cildiniz bahar aylarına hazır mı?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, bahar aylarının gelmesiyle cildimize yenilik katacak uygulamalar hakkında oldukça faydalı bilgilerde bulundu. Baharın insan hayatına getirdiği canlılığı ve tazeliği cildinizde de görmek istiyorsanız mutlaka cilt bakımı ile ilgili etkili çözümleri denemelisiniz. HER İHTİYACA YÖNELİK ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER Cildin çok daha sağlıklı ve enerjik gözükmesini sağlamak için ameliyatsız olarak uygulanabilen pek çok teknik bulunuyor. H100 aşısı, Somon DNA aşısı, Hydrafacial, Baby Face Beauty, Kök hücre enjeksiyonu, kimyasal peeling gibi farklı yöntemler kişinin ihtiyaçlarına göre yapılacak planlamalar sonrası tercih edilerek en etkili sonucun alınmasını sağlıyor. H100 Aşısı: Yaklaşık olarak 20 dakikalık bir uygulama süresi olan H100 aşısı cildin elastikiyetini kaybettiği bölgelerde oldukça etkilidir. Aşı cildin canlanmasını ve parlaklık kazanmasını sağlarken aynı zamanda kollajen üretimini arttırarak dokuların yenilenmesine de yardımcı olur.

Somon DNA Aşısı: Somon balığının DNA hücreleri ve hyalüronik asit kokteyli olan bu aşı cildin nemlenmesini, göz çevresinin aydınlanmasını, hamileliğe ya da kilo alıp vermeye bağlı çatlakların giderilmesini sağlayarak oldukça etkili sonuçlar verir. Bu aşı kolay ve hızlı uygulanabilir olmasının yanı sıra etkili sonuçları ile cildinizi bahar aylarına hazırlamak için harika bir alternatiftir. Hydrafacial: Dört aşamadan oluşan Hydrafacial uygulamasında cilt temizlenir; peeling uygulaması ile soyulur; serum infüzyonu ve LED terapi uygulamaları ile canlandırılır. Her cilt tipinde etkili sonuçlar veren bu uygulama yaklaşık olarak 45 dakika kadar sürer. Uygulama sonunda ciltte hem derinlemesine ve çok yönlü bir temizlenme hem de yenilenme ve canlanma sağlanır. Baby Face Beauty: Gözenekleri sıkıştırmak, cilde parlaklık kazandırmak ya da ciltteki ton farklılıklarını gidermek için tercih edilen bir uygulamadır. Bu işlem özel bir gün öncesinde hızlı ve etkili çözüm isteyen kadınlar için de ideal bir çözüm sunar.