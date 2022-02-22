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Cildiniz parıldamaya hazır mı? Cildinize ışıltı katacak ipuçlarını öğrenmek için doğru yerdesiniz!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı bir cilt, etrafa saçtığı ışıltıdan belli oluyor. Stres, yorgunluk, uykusuzluk, yaş veya yetersiz beslenme gibi durumlar cildin bütün parıltısını söndürebiliyor. Kozmetik kaygılar veya sağlıklı bir görünüm arzusu ile parlak bir cilt elde etmek istiyorsanız düzenli bir çabayla siz de parıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz!

Cildiniz parıldamaya hazır mı? Cildinize ışıltı katacak ipuçlarını öğrenmek için doğru yerdesiniz!

Cildin ihtiyaç duyduğu ışıltıyı sağlamak için birçok yol bulunuyor. Beslenme alışkanlıklarınızdan kullandığınız cilt bakım ürünlerine kadar hayatınızda ufak değişikler yaparak daha sağlıklı ve parıltılı bir cilde kavuşabilirsiniz. Düzenli bir hayat, doğru bakım yöntemleri ve sağlıklı yiyecekler... Böylece cildiniz pırıl pırıl olacak!

CİLDE IŞILTI KATMAK İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM

  • Cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için önce cildinizi temiz tutmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

  • Yüzünüzü yıkadıktan sonra nemlendirici krem uygulayın.

  • Cilt temizliği için kullanılan ürünlerin pH değerine, cilt tipine uygunluğuna ve içeriğinin doğal olmasına önem göstermelisiniz. Örneğin Hindistan cevizi yağı ile makyajınızı çıkarmak, daha doğal ve besleyici bir yöntem. Hindistan cevizi yağı, yüzünüzü temizlerken cildinizi nemlendirip rahatlatır. Aynı şekilde aloe vera kullanmak, hücre yenilenmesine yardımcı olur ve yüzünüze harika bir ışıltı katar.

  • Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı ihmal etmezseniz cildin ihtiyacı olan bakımı doğru bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

DOĞRU BESLENME YÜZÜNÜZE YANSIYACAK

  • Cildin ihtiyaç duyduğu neme sahip olabilmesi için yeterli miktarda su tüketmelisiniz. Her insan için değişiklik gösterse de günde en az 8 bardak su içmek iyi bir başlangıç olabilir.

  • Tabii ki tek başına su yeterli değil. Doğru beslenme, bu noktada en etkili anahtar. İhtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri vücuda kazandırmak için sağlıklı bir diyet uygulamak şart. Probiyotik tüketimi ise bağışıklığınız için olduğu gibi cildiniz için de gerekli.

  • Doğru miktarda ve düzenli bir şekilde tükettiğiniz sürece cildiniz bütün besinlere ihtiyaç duyuyor. Bu sayede de size ışıl ışıl parlamayı vadediyor!

YAŞAM TARZINIZ CİLT SAĞLIĞINIZI BELİRLER

  • Olumsuz dış etkenlerden kaçmak her zaman mümkün olmasa bile yaşam tarzınız demek cildiniz demek!

  • Stresli, uykusuz ve bunaltıcı geçen bir günün ardından cildiniz de sizinle beraber soluyor. Bunun önüne geçmek için düzenli egzersiz veya meditasyona başvurabilirsiniz.

  • Sabah uyanınca yapacağınız kısa bir koşu bile kendinizi dinç hissettirerek cildinize yansıyacak. Ardından ılık suyla alacağınız bir duş ise cildinizi ferahlatarak günü güzel geçirmenizi sağlayacak.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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