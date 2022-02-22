Cildiniz parıldamaya hazır mı? Cildinize ışıltı katacak ipuçlarını öğrenmek için doğru yerdesiniz!

Cildin ihtiyaç duyduğu neme sahip olabilmesi için yeterli miktarda su tüketmelisiniz. Her insan için değişiklik gösterse de günde en az 8 bardak su içmek iyi bir başlangıç olabilir.

Tabii ki tek başına su yeterli değil. Doğru beslenme, bu noktada en etkili anahtar. İhtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri vücuda kazandırmak için sağlıklı bir diyet uygulamak şart. Probiyotik tüketimi ise bağışıklığınız için olduğu gibi cildiniz için de gerekli.