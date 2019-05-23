Cildinizdeki koyu lekeleri çıkarmanın doğal yolları

Cildimizde koyu renkli lekelerin ortaya çıkmasının temel nedenlerini inceledik ve aynı zamanda bu koyu lekelerden kurtulmak ve hatta ten renginizi geri getirmek için deneyebileceğiniz basit bir çözüm listesi hazırladık.

Ciltteki koyu lekeler için doğal çözümler

CİLTTEKİ KOYU LEKELER NE ANLAMA GELİYOR? Cildimizde aniden koyu lekeler belirebilir, ancak varlıklarının her zaman bir nedeni vardır. Bilim adamları bu cilt durumunu tetikleyebilecek birkaç ana faktör olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar güneşe maruz kalma, iltihaplanma, hormonal değişiklikler, kimyasal ilaç kullanımı, bazı sağlık sorunları (örneğin, karaciğer hastalığı) ve yaşlanmayı içerir. Cildinizde koyu lekeler bulunursa, panik yapmayın. Bu koyu renkli lekeler, sıradan çiller olabilir.

DOĞAL İLAÇLAR KULLANIN Cilt üzerindeki koyu lekeleri ve lekeleri beyazlatmaya yardımcı olan doğal ilaçlardan biri de patatestir. Etkilenen cilt bölgelerine patates suyu veya ince taze patates dilimleri uygulayabilir ve birkaç dakika beklettikten sonra cildinizi suyla durulayabilirsiniz. Bu çareyi deneyenler, 7-8 günlük patates uygulamalarından sonra olumlu değişiklikler olduğunu fark ettiler.

Aloe Vera'nın yaşlanma karşıtı ve cildi besleyici özellikleri cilt için mükemmel bir ilaçtır. Aloe Vera yaprağını ikiye bölün ve cildinize sürün. Cildinizi kurumaya bırakın ve suyla durulayın. Koyu lekelerden kurtulana kadar bu tedaviyi günlük olarak tekrarlayın.

Portakal kabuğu büyük miktarda C Vitamini içerir ve bu da her türlü cilt rahatsızlığı için mükemmel bir çözümdür. 1 çorba kaşığı öğütülmüş portakal kabuğu ile 3 çorba kaşığı süt karıştırıp yüz maskesi yapın. 10-15 dakika beslesin ve sonra suyla durulayın.

Limon, güçlü beyazlatma özelliklerine sahip başka bir doğal üründür. Etkilenen bölgeye bir miktar pamuklu ped ile biraz limon suyu uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ardından suyla durulayın. Bu ilacı günde en az 2 hafta uygulayın. Cildinizin tonunu aydınlatmaya, beslemeye, dökülmeye, hatta hatta tonuna yardımcı olacak bir DIY yüz maskesi için limon suyunu balla karıştırın.

Hindistan cevizi yağı, besleyici, anti-bakteriyel ve nemlendirici özellikleri sayesinde koyu lekelerden etkilenen cilt için harikalar yaratabilecek başka bir doğal çözümdür. Etkilenen bölgelere hindistancevizi yağı sürün ve cildinizin onu emmesini sağlayın. Daha fazla vitamin içerdiği için soğuk preslenmiş yağ kullandığınızdan emin olun.

Koyu lekelerden kurtulmanın bir yolu da su ve elma sirkesini karıştırmak. Bu karışımı etkilenen bölgeye uygulayın, kurumaya bırakın ve suyla durulayın. Cildinizde koyu lekeler soluncaya kadar günlük olarak uygulayın.

Ananas cilt beyazlatmada etkili olan doğal asitler bakımından zengindir. Koyu renkli lekelerden etkilenen bölgelere pamuklu bir bezle ananas suyu uygulayın ve 5 dakika sonra durulayın. Cildinizi ince taze ananas dilimleri ile ovun.

Cilt beyazlatma için katkı maddesi içermeyen 2 çorba kaşığı yulaf ezmesini 2 çorba kaşığı yoğurtla karıştırın ve bu karışımı yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletip suyla durulayın.

ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN Güneşe maruz kalma, cildinizde koyu lekelere neden olan faktörlerden biridir. Güneşte uzun zaman geçirmek, zararlı güneş ışınlarına karşı doğal korumamız olan melanin üretimini tetiklemektedir. Güneş en aktif olduğunda açık havada daha az zaman geçirin ve düzenli olarak güneş kremi kullanın. Güneşe maruz kalmasanız bile kullandığınız ilaçlardaki kimyasallar koyu renk lekelere neden olabilir. Cildiniz koyu renkli lekelere yatkınsa, bu kimyasalları içeren ilaçları doktorunuza danışarak azaltabilirsiniz.