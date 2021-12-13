Cildinizi düzenli olarak besleyecek en iyi yüz serumu çeşitleri

Öncelikle yüz temizleme ürünleri ve nemlendiricilerden farklı olarak çok yoğun ve güçlü içeriklerle hazırlanan cilt bakım ürünlerine serum diyoruz. Onarıcı, yatıştırıcı ve kırışıklık giderici gibi pek çok farklı etkiye sahip olan bu ürünleri seçmeden önce cildi çok iyi tanımak önemli. Öyleyse sizin için derlediğimiz yüz bakım serumlarını beraber keşfedelim!

1. Cildinizdeki değişimi bir günde görmek için La Mer The Regenerating Serum

La Mer The Regenerating Serum, kolajen peptit takviyesi almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Deniz kolajeni ile formüle edilen bu ürün, cildin doğal yenilenme sürecini destekliyor ve sağlıklı bir görünüm için cildi canlandırıyor. Kırışıklık görünümünün yanı sıra tahriş ve kızarıklığı da azaltarak ileride oluşabilecek cilt sorunlarının önüne geçiyor. Ayrıca kolajen takviyesinin 30'lu yaşlardan önce alınması ciltte daha büyük sorunlara yol açabileceği için La Mer The Regenerating Serum'un 35 yaşından itibaren kullanılması gerekiyor.

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2. Arı ürünleri ile gelen güzellik: Iunik Propolis Serum

Tam adı Iunic Propolis Vitamin Synergy Serum olan bu ürünün içerisinde %70 propolis özü ve %12 oranında yalancı iğde özü bulunuyor. Propolis cilt tahrişini, iltihabını ve yanıkları giderirken yalancı iğde özü ise cilde daha genç bir görünüm veriyor. Zengin bir içerik listesi ile en iyi yüz bakım serumu önerileri arasında yer alıyor. Hyalüronik asit cildin nemli kalmasına yardımcı olurken semizotu, incir, gotu kola ve beyaz dut gibi bitkisel ürünler de cilt lekelenmelerini azaltıyor.

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3. Herbaderm Superserum'un saf C vitamini ile gözeneklere elveda!

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Oldukça işe yarayan serumlardan biri de Herbaderm'in antioksidan koruma sağlayan aydınlatıcı ve kırışık karşıtı Superserum'u. İnce çizgileri kısa sürede yok eden ürünün içerisinde %10 oranında C vitamini yer alıyor. C vitamini çok iyi bir antioksidan olduğu için gözenekleri sıkılaştırarak daha genç ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Herbaderm Superserum'un faydaları bunlarla bitmiyor. Kolajen üretimini de tetikleyerek cilt lekeleriyle savaşıyor.

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4. Bebek gibi bir cilt için The Ordinary Hyaluranic Acid

Hyalüronik asit bazlı bu serumu en çok kuru cilde sahip kişiler seviyor. Çünkü bu küçük nem deposu, cildinizin kaybettiği suyu geri kazandırıyor. Sahip olduğu %2 hyalüronik asit ile cilt bariyerini onarırken pantotenik asit olarak bilenen B5 vitaminiyle de cildin kendini daha çabuk toparlamasını sağlıyor. Ayrıca yeni hücre oluşumunu hızlandırarak yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Ürün sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa düzenli kullanıldığında, daha genç bir görünüme kavuşmanıza destek oluyor. The Ordinary Hyalüronik Asid, rahatlatıcı etkisiyle cildi yatıştırıyor.

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5. La Roshe Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Dolgunlaştırıcı Serum ile tazelenin

La Roshe Posay Hyalu B5 Kırışıklık Karşıtı Serum, pantotenik asit, vitamin B5 ve madecassoside içeren formülüyle size daha canlı ve dolgun bir cildin anahtarını veriyor. Aynı zamanda yoğun bir nemlendirici de olan bu serum, tüm cilt tiplerine hitap ediyor. Önce temizlenmiş ve tonik yapılmış cildinize bu serumdan 2-3 damla sürmeniz gerekiyor. Daha sonra elinizle ya da bir masaj aletiyle, karşı hareketler yaparak ürünü yüzünüze yerdirmeniz ve son aşamada cildinizin serumu emmesini beklemeniz yeterli oluyor. Ardından bakım kremi uygulayarak etkisi arttırılabiliyor.

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6. La Roshe Posay Effaclar Peeling Etkili Serum ile lekesiz bir cilt mümkün!

Güneş ve sivilce sonrası oluşan lekeler birçok insanın ortak sorunu. Bu sebeple yüz serumu tavsiyeleri listemizde bu ürüne yer vermeden geçmemiz mümkün değil. Kısa sürede cilt lekelerini açan, renk tonunu eşitleyen ve size daha aydınlık bir ten vadeden serum, La Roshe'un çok sevilen Effaclar serisi ürünlerinden biri. Siz de sıkıcı ve uzun süreli leke tedavilerinin yerine cilt bakım rutininize bu serumu ekleyerek hem zamanınızdan hem paranızdan tasarruf edebilirsiniz.

Peeling etkisi ile tıkanmış gözenekleri temizleyen ve cilt kusurlarını kapatan bu serumu incelemek için tıklayın!

7. Yoğun nemlendirici serum arayanlara Luv It Hdyrating Serum

Yüz serumu kullananlar kullanmayan kişilere göre daha geç yaşlanıyor ve daha canlı bir cilde sahip oluyor. Luv It Hdyrating Serum da hyalüranik asit, panthenol ve soluble kolajen gibi bileşenlerden oluşan zengin içeriğiyle cildin yorgun görünümünü azaltıyor. Ayrıca bu serumun içerisinde çok kuru ve pul pul dökülen ciltler için çözülebilen kolajen de yer alıyor. Bu nedenle Luv It Hdyrating Serum, yağlı ciltlerden ziyade kuru ciltlere hitap ediyor. Fakat egzama ya da benzeri bir sağlık probleminiz varsa bu ürünü satın almadan önce doktorunuza danışmanız gerekiyor.

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8. Gençliğin sırrı: Jiyu Intensive Repairing Serum

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En iyi yüz serumu önerilerinden biri olan Jiyu Kırışıklık Önleyici Yaşlanma Karşıtı Salyangoz Özlü Serum'un içerisinde %97 oranında salyangoz sıvısı bulunuyor. Antik Yunan'dan günümüze bir güzellik sırrı olarak kalmış salyangoz sıvısının faydaları saymakla bitmiyor. Yaşlanma karşıtı antioksidanlar ve glikolik asitler, cildin yenilenmesini sağlıyor. Üstelik bu ürün yüze uygulanmasının yanı sıra boyun, göz altı ve dekolte bölgesinde de kullanılabiliyor. Çok farklı etken maddelerle üretilen serumu yanmış, kuru, dengesiz ve bozulmuş tüm ciltler gönül rahatlığıyla kullanabiliyor.

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9. Vegan dostu: FaceLab Leke Karşıtı Giderici Cilt Bakım Serumu

Yaşlılık ve güneş lekeleri ya da kızamık, su çiçeği gibi cilt rahatsızlıkları sonrası oluşan lekelerden şikayetçiyseniz bu ürün tam size göre! %5 oranında niacinamide içeren bu ürün, ciltte oluşan ince çizgileri gideriyor. İçeriğinde bulunan %2 oranındaki lumiskin ise cilt rengini açarak lekeleri yatıştırıyor. Ürünün formülünde çok az miktarda parfüm olmasına rağmen kokusu asla sizi rahatsız etmiyor. Ayrıca serumu tonikle birlikte kullanmak cildinize daha fazla nüfuz etmesini sağlıyor.

İçeriğinde hayvanlardan elde edilen bileşenlere yer vermeyen bu ürünle tanışmak için hemen tıklayın!

10. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum ile yaşlanma tarih oluyor!



Yaşın getirdiği tüm olumsuzluklara karşı en iyi yüz serumundan biri de Estee Lauder Advanced Night Repair Serum. Üstelik ürünün etkilerini görmeniz için haftalarca ya da aylarca beklemenize gerek yok. İlk kullanımdan itibaren cildinizin sihirli bir şekilde parladığına ve daha genç bir görünüme kavuştuğunuza şahit olacaksınız. Siz de en az 8 saatlik antioksidan koruması sağlayan bu serum ile günün her saati daha enerjik ve güzel hissedebilirsiniz. Estee Lauder Advanced Night Repair Serum ile olduğunuz değil, olmak istediğiniz yaşta kalarak içinizdeki güzelliği ortaya çıkarabilirsiniz.

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