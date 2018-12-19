Birkaç değişiklik cildinizi mükemmel hale getirecek! İşte dermatologların beslenme sırları

PİGMENT LEKELERİ
Nedenleri: Hiperpigmentasyon özellikle B12 vitamini eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Hayvansal kökenli gıdalar bu vitamin bakımından zengindir. Ama et olmadan bile pigment lekelerinden kurtulmak mümkündür - sadece uygun bir beslenmeye ihtiyacınız vardır.
Ne yapmalısınız?
C ve E vitaminleri ve ellagic asit ve üzüm çekirdeği ekstresi gibi antioksidanlar pigment lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu yararlı vitaminleri narenciye, çilek, kivi, domates ve nar gibi gıdalarda büyük miktarlarda bulabilirsiniz. Güneşte çok fazla zaman geçirirseniz pigmentasyon daha görünür hale gelir. Cildinizi ultraviyole ışınlarından korumak için antioksidan bakımından zengin yiyecekler yiyin: çilek, greyfurt, ananas, erik, Brüksel lahanası, lahana, kırmızı biber, ıspanak ve karabuğday.
YAĞLI CİLT
Nedenleri: Yüksek glisemik indeksi olan yiyeceklerin yağ bezlerinin verimliliğini arttırdığı belgelenmiştir. Yani cildi nemlendirmek için gerekli olan yağı üretirler. Bu yüzden cildiniz o parlak parıltıya sahip olabilir.
Ne yapmalısınız?
Kozmetikler sizi geçici olarak yağlı bir parlaklıktan kurtarırken, A vitamini açısından zengin bir diyet, yağın üretim seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, bu yemek gerçekten lezzetli ve basit - sadece biraz mango, havuç, yumurta sarısı, kuru kayısı, ıspanak ve tatlı patates ekleyin. Yiyecek alımınızı yüksek glisemik indeks ile azaltmalısınız. Daha az beyaz ekmek, patates ve yumuşak buğdaydan yapılmış makarna yiyin. Yakın zamanda cilt probleminden kurtulduğunuzu göreceksiniz.
AKNE
Yağlı cilde sahip olan insanların daha sık akne sorunları yaşadığı bir gerçek.
Ne yapmalısınız?
Özel bir diyet, akne sorunlarınızda size yardımcı olabilir. Yapmanız gereken en önemli şey, enflamasyonu rahatlatan çoklu doymamış yağ asitleri ile beslenmektir. Meyve, sebze, fındık, ceviz, keten tohumu, keten tohumu yağı, deniz yosunu ve deniz ürünleri tüketmeye daha fazla özen gösterin.
KURU CİLT
Nedenleri: Cilt kuruluğu, vücudunuzda hem kolesterol eksikliğini hem de E vitamini miktarını gösterir.
Ne yapmalısınız?
Diyetinizdeki tekli doymamış yağ asitlerinin konsantrasyonunu artırın. Fasülye, deniz yosunu, yumurta, soya, avokado, yer fıstığı ve fındık gibi ürünleri tüketmeye özen gösterin. Eğer vejeteryan değilseniz, düzenli olarak et ve balık yemeyi deneyin.
KIRIŞIKLIKLAR
Alkol, kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olan su kaybına neden olur. Şeker de erken cilt yaşlanmasının bir başka nedeni olabilir. Şekerin içerdiği glukoz, cildinizin daha az esnek olmasını sağlar.
Ne yapmalısınız?
Amerikalı araştırmacılar 10 yıldan uzun bir süre önce antioksidanların cildi daha genç gösterebileceğini keşfetti. Örneğin, her gün soya içeren yiyecekler yerseniz, cilt yaşlanması belirtileri neredeyse görünmez olacaktır. Ayrıca göz çevresindeki kırışıklıklardan da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Araştırmalar, kırışıklıkların iyi beslenmenin bir sonucu olan İsveçli kadınlar arasında daha az fark edilir olduğunu göstermiştir. İsveçliler çok yapraklı sebzeler, ıspanak, kuşkonmaz, kereviz, patlıcan, sarımsak ve soğan yerken, neredeyse hiç kırmızı et, şeker, tereyağı, margarin, süt ve diğer süt ürünlerini tüketmiyor.
GÖZ ALTINDAKİ HALKALAR
Nedenleri: Göz çevresindeki koyu halkaların sadece uyku eksikliğinin bir göstergesi olduğuna inanmak bir hatadır. Bunlar ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir: alerjiler veya göz çevresindeki bölgenin iltihaplanmasına ve kararmasına neden olan bazı gıda duyarlılıkları gibi rahatsızlıklar.
Ne yapmalısınız?
Gıda intoleransı (gıda alerjisi-duyarlılığı) için test yaptırın. Test sonuçlarını beklerken, tehlikeli olabilecek ürünleri beslenme listenizden çıkarın. Örneğin, laktoz içeren yiyecekler. Bunlar arasında süt ürünleri, ekmek, cips, hazır kahve, hazır çorbalar ve yapay tatlandırıcılar bulunur. Herhangi bir şeye alerjiniz yoksa, koyu halkalar dehidratasyon belirtisi olabilir. Yeterince su için ve çok fazla kahve içmeyin. Daha fazla kırmızı et, ton balığı, yumurta sarısı ve buğday yiyin.
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