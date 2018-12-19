Birkaç değişiklik cildinizi mükemmel hale getirecek! İşte dermatologların beslenme sırları

PİGMENT LEKELERİ Nedenleri: Hiperpigmentasyon özellikle B12 vitamini eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Hayvansal kökenli gıdalar bu vitamin bakımından zengindir. Ama et olmadan bile pigment lekelerinden kurtulmak mümkündür - sadece uygun bir beslenmeye ihtiyacınız vardır. Ne yapmalısınız? C ve E vitaminleri ve ellagic asit ve üzüm çekirdeği ekstresi gibi antioksidanlar pigment lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu yararlı vitaminleri narenciye, çilek, kivi, domates ve nar gibi gıdalarda büyük miktarlarda bulabilirsiniz. Güneşte çok fazla zaman geçirirseniz pigmentasyon daha görünür hale gelir. Cildinizi ultraviyole ışınlarından korumak için antioksidan bakımından zengin yiyecekler yiyin: çilek, greyfurt, ananas, erik, Brüksel lahanası, lahana, kırmızı biber, ıspanak ve karabuğday. YAĞLI CİLT Nedenleri: Yüksek glisemik indeksi olan yiyeceklerin yağ bezlerinin verimliliğini arttırdığı belgelenmiştir. Yani cildi nemlendirmek için gerekli olan yağı üretirler. Bu yüzden cildiniz o parlak parıltıya sahip olabilir.

Ne yapmalısınız? Kozmetikler sizi geçici olarak yağlı bir parlaklıktan kurtarırken, A vitamini açısından zengin bir diyet, yağın üretim seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, bu yemek gerçekten lezzetli ve basit - sadece biraz mango, havuç, yumurta sarısı, kuru kayısı, ıspanak ve tatlı patates ekleyin. Yiyecek alımınızı yüksek glisemik indeks ile azaltmalısınız. Daha az beyaz ekmek, patates ve yumuşak buğdaydan yapılmış makarna yiyin. Yakın zamanda cilt probleminden kurtulduğunuzu göreceksiniz. AKNE Yağlı cilde sahip olan insanların daha sık akne sorunları yaşadığı bir gerçek. Ne yapmalısınız? Özel bir diyet, akne sorunlarınızda size yardımcı olabilir. Yapmanız gereken en önemli şey, enflamasyonu rahatlatan çoklu doymamış yağ asitleri ile beslenmektir. Meyve, sebze, fındık, ceviz, keten tohumu, keten tohumu yağı, deniz yosunu ve deniz ürünleri tüketmeye daha fazla özen gösterin. KURU CİLT Nedenleri: Cilt kuruluğu, vücudunuzda hem kolesterol eksikliğini hem de E vitamini miktarını gösterir.

Ne yapmalısınız? Diyetinizdeki tekli doymamış yağ asitlerinin konsantrasyonunu artırın. Fasülye, deniz yosunu, yumurta, soya, avokado, yer fıstığı ve fındık gibi ürünleri tüketmeye özen gösterin. Eğer vejeteryan değilseniz, düzenli olarak et ve balık yemeyi deneyin. KIRIŞIKLIKLAR Alkol, kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olan su kaybına neden olur. Şeker de erken cilt yaşlanmasının bir başka nedeni olabilir. Şekerin içerdiği glukoz, cildinizin daha az esnek olmasını sağlar. Ne yapmalısınız? Amerikalı araştırmacılar 10 yıldan uzun bir süre önce antioksidanların cildi daha genç gösterebileceğini keşfetti. Örneğin, her gün soya içeren yiyecekler yerseniz, cilt yaşlanması belirtileri neredeyse görünmez olacaktır. Ayrıca göz çevresindeki kırışıklıklardan da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Araştırmalar, kırışıklıkların iyi beslenmenin bir sonucu olan İsveçli kadınlar arasında daha az fark edilir olduğunu göstermiştir. İsveçliler çok yapraklı sebzeler, ıspanak, kuşkonmaz, kereviz, patlıcan, sarımsak ve soğan yerken, neredeyse hiç kırmızı et, şeker, tereyağı, margarin, süt ve diğer süt ürünlerini tüketmiyor.