Cildinizin sağlık reçetesi evinizde! Hem de hiçbir kimyasal madde kullanmadan...

Ev yapımı maskeler kullanıyor musunuz yoksa profesyonel bakım mı tercih ediyorsunuz?

Evde yapabileceğiniz cilt dönüştürücü maskeler

1 / 10 İLTİHABI AZALTMAK İÇİN 1 muz, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı soda. Muzu ezin, sonra soda ve yoğurt ekleyin. 10-15 dakika yüzünüzde bekletin. Muz enflamasyonu ve akneyi azaltmak için oldukça etkilidir.

2 / 10 GÖZENEKLERDEN KURTULMAK İÇİN 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı kozmetik kil, 1/2 çay kaşığı bal (alerjiniz yoksa). Kili, yoğurt ve balla karıştırın. 15-20 dakika boyunca bekletin. Soğuk suyla yıkayın. Yoğurt büyük gözeneklerden kurtulmaya yardımcı olur ve pigment lekelerini hafifletir.

3 / 10 KURU CİLTLER İÇİN 1/2 olgun avokado, 1 çorba kaşığı süt ve 1 çorba kaşığı bal. 3'ünü de karıştırın. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın ve ılık su ile yıkayın. Avokado “sağlıklı” yağlar içerir. Kuru cildi nemlendirir ve UV ışığının etkilerini azaltmak için idealdir.

4 / 10 GÖZLERİN ALTINDAKİ KOYU HALKALARI VE ŞİŞLİĞİ GİDERMEK İÇİN 1 çay kaşığı kahve, 1 tutam karabiber, 1/4 çay kaşığı hindistan cevizi yağı. Tüm malzemeleri karıştırın ve gözlerinizin altında 5-10 dakika bekletin. Ilık su ile masaj yaparak yıkayın. Bu maske harikadır çünkü damarları daraltan, şişlik ve koyu halkaları azaltmaya yardımcı olan kafein içerir.

5 / 10 KIRIŞIKLIKLARI AZALTMAK İÇİN Olgun bir domatesi yuvarlak kesin ve yüzünüze koyun 10 dakika sonra ılık su ile yıkayın. Domatesin içerdiği likopen sayesinde, bu maske cildi ferahlatır, tonunu dengeler, aydınlatır ve kırışıklıkları azaltır.

6 / 10 SAĞLIKLI CİLT İÇİN Bir büyük salatalığı soyun ve parçalara ayırın. 15 dakika yüzünüzde bekletin. Bu maske, cilt için çok iyidir çünkü salatalık, cilt üzerinde çok iyi bir etkiye sahip olan K, B5, A ve C gibi birçok vitamin içerir.

7 / 10 YÜZDEKİ YARALARDAN KURTULMAK İÇİN Havucu soyun ve karştırıcıda ezin ve su ekleyin. 15-20 dakika yüzünüzde bekletin. Havucun içerdiği beta karoten, yüzdeki küçük yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

8 / 10 NEMLENDİRME VE PEELİNG İÇİN 1/2 bardak yulaf ezmesi, 1/3 su bardağı ve 5 damla E vitamini. Yulaf ezmesini suda kaynatın ve soğumaya bırakın. Daha sonra E vitamini ekleyin. Maskeyi 15-20 dakika boyunca yüzünüzde bekletin ve su ile yıkayın. Yulaf ezmesinin yumuşak yapısı sayesinde, bu maske hassas ciltler için mükemmeldir. Ölü cilt hücrelerini temizler ve cildi nemlendirir.

9 / 10 YAĞLANMAYI GİDERMEK İÇİN 1 patates, 1 çay bardağı limon suyu. Yol 1: Patatesi kesip yüzünüzde ovun ve 10 dakika bekletin. Yıkayın. Yol 2: Patateslerin öğütün ve limon suyu ile karıştırın. Cildinize koyup birkaç dakika bekletin. Soğuk su ile yıkayın. Bu maske yağlı parlaklığı azaltmak için harikadır.