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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları

02.11.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım Çarşamba akşamı çekilecek. Haftanın ikinci çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunu severler 2 Kasım Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi bugün gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

2 KASIM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 2 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

İşte kazanan numaralar;
6-22-23-40-78-79, Joker numara 79 ve Süper star numara 1 oldu.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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