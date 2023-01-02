ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 OCAK AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 2 Ocak sonuçları şans oyunu sever vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 OCAK AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Ocak akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR;

2 - 6 - 9 - 25 - 50 - 65 - 79 Joker ve 70 SüperStar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



