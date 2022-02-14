Cilt bakım ürünlerini evde hazırlamayı sevenler için: Kuru ciltlere özel, doğal, banyo sonrası losyon tarifleri

Cildin en iyi şekilde nemlenmesi için kullanılan losyon veya kremin cilt tarafından iyice emilerek alt katmanlara geçmesi gerekiyor. Hazır alınan ürünler bu işlevi tam olarak yerine getiremeyebiliyor ve içeriğinde yapay maddeler barındırdıkları için cildinize zarar da verebiliyor. Tercihiniz her zaman doğaldan yana ise evde kolayca hazırlayabileceğiniz nemlendiricilerle yumuşacık bir cilde kavuşabilirsiniz. Kokusuyla burnunuzu, verdiği nem ile cildinizi rahatlatacak doğal nemlendirici karışımlarına gelin birlikte göz atalım.

DERİNLEMESİNE NEMLENDİRİCİ LOSYON

MALZEMELER

1/2 su bardağı badem yağı

1/4 su bardağı bal mumu

1/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı kakao veya shea yağı

1 yemek kaşığı E vitamini yağı veya kapsülü

İstediğinize göre esans yağı

HAZIRLANIŞI

Bal mumunu, Hindistan cevizi yağını, badem yağını, shea veya kakao yağını benmari usulü eritin.

Bütün malzemeler eridikten sonra E vitamini yağını ve isteğinize göre esans yağını da üzerine ekleyip karıştırın.

Boş bir kavanozun içine hazırladığınız nemlendirici losyonu koyun.

ALOE VERALI NEMLENDİRİCİ LOSYON

MALZEMELER

1/4 fincan aloe vera jeli

2 damla nane yağı

1/4 fincan maden suyu

HAZIRLANIŞI

Aloe vera jelini benmari usulü eritin. Maden suyunu da ekleyerek yavaş yavaş karıştırın.

Isınan kabı, sıcak suyun üzerinden alın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra nane yağını da ekleyip tüm malzemeler bütünleşene kadar karıştırın.

Losyonu boş bir kabın içine koyun.

İsterseniz vücudunuza sürdükten 5 dakika sonra yıkayabilirsiniz.

LAVANTA VE NANELİ LOSYON

MALZEMELER

10 damla lavanta yağı

10 damla nane yağı

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

İsteğe göre yarım çay kaşığı kuru lavanta

HAZIRLANIŞI

Bir kaseye baz olarak katı haldeki Hindistan cevizi yağını koyun.

Üzerine lavanta ve nane yağını da ekleyin.

Nemlendiricinizin aromasını ve kokusunu arttırmak için kuru lavantayı ekleyebilirsiniz.

Bütün malzemeleri iyice karıştırıp cam bir kabın içine koyun.

Losyonu, katı veya sıvı olarak kullanabilirsiniz. Katı halde kullanmanız tavsiye edilir.



