Cilt bakımı yaparken en çok tekrarlanan hatalar

Güzel ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak birçok kadının dış görünüşüyle alakalı önem verdiği konuların başında gelir. Bilinçsiz bir şekilde cilt tipine uygun olmayan bakım kremleri kullanmak, kulaktan kulağa dolaşan yöntemleri uygulamak ise cildin arzu edilen bir yapıya bürünmesinin önündeki en büyük engel. Bilinçsiz cilt bakımı yaptırmanın zararları da ancak uzun vadede kendini gösterdiği için yapılan hatalar kolay kolay fark edilemiyor. Cildin güzel ve pürüzsüz olmasının altında yatan tek gerçeğin ''cilt sağlığı'' olduğu ne yazık ki unutuluyor. Ancak bu bilinçle yapılan bakımlar cilde zarardan çok fayda sağlayabilir. CİLT BAKIMINDA EN ÇOK YAPILAN 8 HATA 1. Sivilceleri sıkmak Sıkılan sivilcenin içerisindeki iltihabın bir kısmı dışarı atılırken büyük bir kısmı ise cildin altında kalır. Derinin altında kendine yer eden iltihabın sebep olduğu görüntü ise zamanla kalıcı bir hal alabilir. Sivilcelerden kurtulmanın en güzel yöntemi kendiliğinden olgunlaşıp patlamasını beklemektir. Sivilcelerin olgunlaşıp kendiliğinden patlamasını beklemek istemeyenler için bir dermatoloğa başvurmak yine cilt sağlığı için en iyisidir. Aynı zamanda sivilcelerin sadece dermatolog yönlendirmesi ile ilaç tedavisi uygulanarak giderilebilecek boyuta gelme ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Solaryumu abartmak Cildi güzelleştirdiği ve hoş bir görünüme kavuşturduğu düşünülen solaryum aslında sanıldığı kadar masum değil. En gelişmiş teknolojinin kullanıldığı solaryum aleti bile vücudu güneşin yaydığı UVA radyasyonunun 15 katına maruz bırakır. Bu durum kısa vadede zararsız gibi görünse de zamanla hücrelerin ve dokuların zarar görmesine neden olur. Bu aynı zamanda cilt kanseri riskini %55 artırır. 3. Bilinçsizce peeling yapmak Cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla uygulanan peelingin abartılması cilde zarar verir. Kimyasal peeling ürünlerinin içerisinde bulunan AHA isimli madde, sıklıkla yapılan peeling uygulamaları cildin doğal koruyucusu olan lipid yağ bariyerine zarar vererek aslında cilde fayda sağlamaktan çok zarar verir. Buna ek olarak bilinçsiz bir şekilde, gereğinden daha sık uygulanan peelingin ölü hücreleri temizlemesi beklenirken cilt bakımı sonrası sivilce oluşumu ile karşı karşıya kalma riski mevcuttur. Peki peeling ile cilt bakımı ne zaman yapılmalı? Haftanın belirli günlerinde aşırıya kaçmadan yapılan peeling uygulaması, belirli günlerde de cildi besleyecek bakım uygulamalarıyla desteklenmeli.

4. Tüy tıraşında sabun kullanmak Bacakları tıraş ederken tıraş jeli yerine sabun veya şampuan kullanmak cildin kesilmesine, tahriş olmasına ve ciltte kızarıklıklar oluşmasına neden olur. Çünkü sabun ve şampuanların işlevi temizlemek ve nemlendirmektir. Tıraş jelleri ise tıraş bıçağının ciltte kolaylıkla kaymasını sağlayarak tahrişi ve kesilmeleri engeller. Tıraşın sabun veya şampuan kullanılarak yapılması da cildin zarar görerek pullu bir görünüm kazanmasına neden olur. 5. Hamileliğe uygun cilt bakımı yapmamak Cilt bakım ürünlerinin içerisinde bulunan bazı kimyasal maddeler hamile kadınlar için zararlı olabilir. Hamilelik sürecinde vücut kimyasında çok büyük değişiklikler olduğu unutulmamalı ve kimyasal bulunduran ürünlere karşı ciltte hassasiyet oluşacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 6. Yanlış nemlendirici seçmek Her insanın cilt tipi birbirinden farklıdır. Arkadaşınızdan krem önerisi almadan önce cilt tipleriniz arasındaki farkı da göz önünde bulundurmanız gerekir. Cilt tipine uygun olmadığı halde kullanılan kremler ciltte sivilcelerin ve aknelerin oluşmasına neden olmakla birlikte cildin doğal dengesini de bozar. Nemlendirici seçimini yapmadan önce bir dermatolog yardımı ile cildin yapısı öğrenilmeli ve buna uygun nemlendiriciler kullanılmalıdır.