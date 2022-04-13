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Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

13.04.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı ve parlak cilde giden yol, şüphesiz düzenli bir cilt bakımından geçiyor. Cilt, iyice temizlendiğinde kusurlar azalıyor ve ışıl ışıl parlamaya başlıyor. Tonikler, pek çok kişi tarafından önemsenmeyen fakat cilt için çok yararlı olan bir bakım ürünü. Tonikler hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için açığa kavuşturduk. ''En iyi yüz toniği hangisi?'' sorusu kafanızı karıştırıyorsa detaylara geçelim!

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

''Yüz toniği ne işe yarar?'' ve ''Yüz toniği ne için kullanılır?'' gibi sorular aklınızda beliriyorsa hemen yanıtlayalım. Yüz toniği, cildi temizledikten sonra nemlendirme aşamasına geçmeden cilde sürülen bir ürün. Genellikle losyon veya sıvı formda bulunuyor ve pamuk yardımıyla cilde uygulanıyor. En temel yararları ise ciltte kalan kir ya da makyaj kalıntılarını temizlemesi ve cilde sürülecek kremlerin cilt tarafından daha iyi emilmesini sağlaması. Mutlaka edinmeniz gereken en iyi yüz toniklerini incelemeye ne dersiniz?

1. Arındırıcı etkili: Clinique Clarifying Lotion 3

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

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En iyi yüz tonik markası sıralamasında üst sıralarda yer alan Clinique Clarifying Lotion 3, karma ve yağlı ciltler için arındırıcı bir etki sağlıyor. ''Clinique Yüz Toniği faydaları nedir?'' diye soracak olursanız hemen cevaplayalım. Dermatologlar tarafından özel olarak geliştirilen losyon, ciltte donukluğa neden olan ölü cilt hücreleri ve fazla yağı ciltten arındırmaya yardımcı oluyor. Hassas ve arındırıcı formülüyle cildinizde gözle görülür bir fark yaratıyor ve cildi nemlendirme aşamasına hazırlıyor. Bu sayede cilt, nemlendirici ve serumları daha etkili bir şekilde hapsediyor.

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2. Leke Karşıtı: Missha C Vitamini İçerikli Aydınlatıcı Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Missha Aydınlatıcı Tonik, %99 oranında saf olarak üretilmiş C vitamini içeriyor. İçeriğindeki ascorbic asit sayesinde ciltteki leke görünümünü azaltıyor, cildin daha aydınlık ve canlı görünmesini sağlıyor. Ürün, cildin yağ ve nem dengesini sağlarken ölü derilerin ciltten atılmasına da yardımcı oluyor. İçeriğindeki kolajen, fullerenler ve E vitamini cildi koruyor; seramid ve hyalüronik asit ise nemlendirici bakım sunuyor. ''Missha yüz toniği nasıl uygulanır?'' sorusunu da hemen yanıtlayalım. Yeteri kadar ürünü pamuğa dökün ve pamuktaki ürün cildinize nüfuz edene kadar silin. İşte bu kadar basit!

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Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

3. Mikro soyucu etkili: La Roche-Posay Effaclar Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Geniş gözenek, parlama, ölü hücre, akne ve siyah nokta gibi cilt sorunlarından başınız dertteyse sizin için yüz toniği tavsiyemiz var. Bu sorunlardan kurtulmanızda en büyük yardımcılarınızdan biri La Roche-Posay Effaclar Mikro Soyucu Tonik olacak. Cildi kurutmadan fazla sebumu gideren ürün, içeriğindeki temizleyici maddeler ve LHA birleşimi sayesinde gözenekleri arındırarak sıkılaşmalarına yardımcı oluyor. Termal su, yatıştırıcı etki sunuyor; gliserin ise kaygan dokusuyla cildi nemlendirerek temizliyor. ''Yüz toniği nasıl kullanılır?'' diye soracak olursanız, ilk önce cildinizi temizleyip kurulayın. Ardından pamuğu losyonla nemlendirip yüzünüze nazik bir şekilde uygulayın.

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4. Asit mucizesi: The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

En iyi yüz toniği sıralamasında üst sıralarda olan The Purest Solutions Tonik, ürünü kullananlar tarafından çok seviliyor. Ürün; cildin ölü deri, yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arınmasına, gözenek görünümünün azalmasına ve sebum salgısının dengelenmesine yardımcı oluyor. Hassas ciltler hariç sebum dengelenmesine ihtiyaç duyan ve gözenek problemi yaşayan ciltler başta olmak üzere tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabilir. Düşük pH'ı bulunduğu için hassas ciltlerde irritasyon yaratabiliyor. İçeriğinde bulunan %5 oranındaki glikolik asit, cilde hızlıca nüfuz ederek soyucu etki yaratıyor. AHA ve BHA ise cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin uzaklaştırılmasında olumlu işlev görüyor.

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5. Cilt kusurlarına veda: Bioderma Sébium Lotion

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Sıradaki önerimiz karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için yüz toniği önerileri isteyenlere geliyor. Bioderma Sébium Lotion, gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olan çok başarılı bir ürün. 200 ml'lik şişedeki ürün, ciltteki sebum ve pH'ı dengelerken aynı zamanda içeriğindeki gliserin sayesinde 8 saat boyunca cildi nemlendiriyor. Ürünün Fluidactiv patenti ise ciltteki sebum kalitesini düzenliyor, gözeneklerin tıkanmasını önlüyor ve cildin arındırılmasını sağlıyor. Sivilce karşıtı özelliğe sahip tonik, içeriğindeki salisilik asit sayesinde ciltte soyucu etki yaratıp cildin pürüzsüz görünmesine destek oluyor. Bioderma Sébium Lotion'u pamuk yardımıyla veya doğrudan parmak uçlarınızla uygulayabilirsiniz.

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6. Kusursuzlaştırıcı etki: L'Oréal Paris Değerli Çiçekler Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Hassas ve kuru ciltler için en iyi yüz temizleme toniği önerimiz laboratuvarlarda özel olarak geliştirilen L'Oréal Paris Değerli Çiçekler Tonik. Her gün arınmış, rahat ve taze bir cilt için gül ve yasemin özlerinin birleşiminden oluşan ürün, rahatlatıcı etkiyi size sunuyor. Ferahlatıcı dokusu ile cildi canlandırıyor, kusursuz bir temizlik için ciltteki tüm pürüz ve kiri temizliyor. Kullanımı için her sabah ve akşam, cildinizdeki makyajı temizledikten sonra kalan kir ve pürüzleri arındırmak için ürünü pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Böylece yatışan ve yoğun bir rahatlama yaşayan cilt, yumuşuyor, esnekleşiyor ve güzelleşiyor.

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7. Hassasiyet yaşayan ciltlere özel: Darphin Intral Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Sürekli kızaran, hassas ve kuru bir cildiniz varsa Darphin Intral Tonik'i çok seveceksiniz. Yatıştırıcı ve ferahlatıcı özelliğe sahip ürün, en hassas ciltlerin bile rahatlıkla kullanabilmesi için optimum cilt toleransına sahip. Alkol ve paraben içermeyen tonik, %91 oranındaki doğal kaynağıyla içeriğinde aloe vera ve calm complex gibi aktif maddeleri barındırıyor. Darphin Intral Tonik, cilt yüzeyini rahatlatıyor ve ciltteki stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Nemlendirici özelliğiyle cilt yüzeyindeki kırmızı ve hassas görünümü önlemede de oldukça etkili. Sabah ve akşam cildinizi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekolte bölgenize uygulayın.

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8. Tüm gözenekleri yok eden: Scinic Sparkling Pore Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Güney Kore ürünlerinin cilt bakımı konusunda ne kadar iyi olduğunu bilmeyen yok değil mi? Scinic de bir Güney Kore markası. Köpüklü su içeren gözenek sıkılaştırıcı tonik, sebumu ve ölü deriyi temizlemeye yardımcı oluyor. Ciltte ferahlamış ve hafiflemiş bir his yaratıyor. Cilt tarafından hızlıca emilip yapışkan bir his bırakmadan cildin yenilenmesini ve yatışmasını sağlaması da en güzel özelliklerinden. Antiseptik özelliği, cildi dezenfekte ederek temizliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra cildin pH seviyesini koruyarak nem oranını da dengeliyor.

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9. Yoğun etkili: The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

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Cilt problemlerini etkili olarak gidermek için asitli ürün kullanımı şart. ''The Ordinary Glikolik Asit %7 yüz toniği nedir?'' diye soracak olursanız hemen yanıtlayalım. %7 oranında glikolik asit, amino asitler, aloe vera, ginseng ve tazmanya biberi içeren peeling tonlama solüsyonu. Ürünün hedefi ise ciltteki düzensiz dokuyu ve donukluğu gidermek. The Ordinary Glycolic Acid %7, cildin parlak ve berrak olması için hafif pul pul dökülme yaratıyor. Düzenli olarak kullanıldığında cilt dokusunun görünümünü önemli oranda iyileştiriyor. Ürün, cildin güneşe karşı hassasiyetini arttırabilecek AHA içerdiği için mutlaka güneş kremiyle kullanmalısınız.

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10. Neme ihtiyaç duyan ciltlere özel: Ziaja Acai Meyvesi Özlü Hyaluronik Asit Tonik

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Ziaja Acai Berry Yüz Toniği, yorgun, donuk ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş bir ürün. Faydaları arasında cilt yüzeyini nemlendirmesi, sıkılaştırması ve cildi etkili şekilde temizlemesi bulunuyor. Toniği gün içinde cildinizi tazelemek için de kullanabilirsiniz. Ziaja yüz toniği yapımında %95 oranında doğal aktif bileşenlerin kullanılması göze çarpıyor. Ürün içerikleri arasında Acai meyveleri, kalsiyum glukonat, C vitamini, D-pantenol ve hyalüronik asit öne çıkıyor. Vegan, glütensiz ve mikroplastik içermediği için hassas ciltlerin kullanımında oldukça uygun. Ürünü sabah ve akşam günde 2 kez cildinize uygulamanız öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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