Her ay aynı sorun! Saçların aniden yağlanmasının nedeni ortaya çıktı

Eğer siz de ayın belirli günlerinde saçlarınızın ne yaparsanız yapın ağırlaştığını, söndüğünü ve normalden çok daha hızlı yağlandığını hissediyorsanız, suçluyu uzaklarda aramayın: Hormonlarınız iş başında.

REGL DÖNEMİ SAÇI NEDİR?

Tıpkı yüzümüzdeki sivilcelenmeler gibi, saç derimiz de hormonlara karşı oldukça hassastır. "Period Hair", regl dönemi yaklaşırken ve bu süreç devam ederken saçın dokusunda ve yağ dengesinde meydana gelen belirgin değişimleri ifade eder. Uzmanlar, saç derisinin de aslında yüzümüzdeki cildin bir uzantısı olduğunu ve benzer tepkiler verdiğini belirtiyor.

Yapılan araştırmalar, özellikle regl kanaması başlamadan hemen önceki günlerde kadınların saç derisindeki yağ oranının zirveye ulaştığını gösteriyor. Natural Cycles tarafından paylaşılan veriler, bu dönemde sebum (doğal yağ) üretiminin kontrolsüz bir şekilde artabildiğini kanıtlıyor.

HORMONLAR SAÇ DERİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Peki, bu yağlı görünümün arkasındaki biyolojik süreç nasıl işliyor? Dermatolog Dr. Ophelia Veraitch, konuyu şu şekilde açıklıyor: "Saç derimizdeki ve yüzümüzdeki deri, kıl köklerinin dibinde bulunan yağ bezlerine (sebase bezler) sahiptir. Bu bezler, cildi koruyan ve nemlendiren mumsu bir sıvı olan sebum üretir. Ancak bu hücreler, kanda dolaşan hormonlara karşı aşırı duyarlıdır."

Regl döngüsü boyunca östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar, yağ bezlerini tetikleyerek normalden fazla üretim yapmalarına neden olur. Bu fazla yağ, saç telleri boyunca yayılarak saçın daha yapışkan, sönük ve kirli görünmesine yol açar.

REGL SAÇI İLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Bu can sıkıcı durumla başa çıkmak imkansız değil. Ancak çözüm, sanılanın aksine saçları daha sık yıkamak olmayabilir. İşte uzmanların önerdiği bazı stratejiler:

Saçlarınızı aşırı yıkamaktan kaçının

Saçlarınız yağlandığında ilk refleksiniz onları her gün yıkamak olabilir. Ancak Dr. Veraitch, bunun ters tepebileceği konusunda uyarıyor: "Saç derisini çok sert şampuanlarla sık sık yıkamak, derinin kurumasına ve vücudun bunu telafi etmek için daha fazla yağ üretmesine neden olur. Bu durum, tıpkı yüzünüzü çok fazla yıkadığınızda cildinizin gerilip ardından daha fazla yağlanmasına benzer."

Kuru şampuan kurtarıcı

Yıkama aralıklarını açmak ve saçtaki fazla yağı anında emmek için kaliteli bir kuru şampuan kullanmak, bu dönemde en pratik çözüm olacaktır. Saç diplerine uygulayacağınız hafif bir ürün, hacmi geri kazanmanıza yardımcı olur.

Bu ürünlere şans verebilirsiniz

Trikolog (saç ve saç derisi uzmanı) Helen Reavey, saç derisindeki sebum dengesini sağlamak için kimyasal eksfoliyanların önemine dikkat çekiyor. İçeriğinde salisilik asit bulunan saç derisi serumları veya peelingleri, gözenekleri temizleyerek yağlanmayı dengelerken, olası kaşıntı ve irritasyonu da yatıştırır.