Herkesin kabusu: Bölgesel incelme kimlere yapılır?

Vücut yağ dağılımının genetik, hormonal ve metabolik faktörlere göre şekillendiğini ifade eden Medikal Estetik Koordinatörü Burcu Yiğit, "Özellikle kadınlarda östrojenin etkisiyle karın, kalça ve uyluk bölgeleri yağ depolama alanları olarak öne çıkar. Erkeklerde ise testosteron düşüklüğü veya stres hormonu kortizol, bel çevresinde yağ birikimine yol açabilir. Bu yağ hücreleri, 'dirençli' olarak adlandırılır çünkü metabolik aktiviteleri düşüktür ve diyetle egzersiz kombinasyonuna karşı direnç gösterirler" dedi.

SOĞUK LİPOLİZ NEDİR?

Yiğit, klinikte uygulanan bölgesel incelme tedavileri hakkında şöyle konuştu: "Soğuk Lipoliz (Kriyolipoliz), yağ dokularının -5°C ile -10°C arasında soğutularak parçalanması esasına dayanan bu yöntemde, yağ hücreleri soğuğa maruz kalınca programlanmış hücre ölümü oluşur ve vücudun doğal dolaşım sistemiyle atılır. Sistemdeki titreşimli vakum özelliği lenfatik drenaj ve metabolizma üzerindeki olumlu etkiyi arttırır. Karın, göbek, basen, bel, yan bölgeler, iç bacak, üst kol, sırt ve erkek göğüs bölgesine uygulanabilir. Ayda tek seans yeterli olup, işlem sonrası ağrı hissedilmez ve aynı gün içinde birkaç farklı bölgenin tedavisi mümkündür."

LENF DRENAJ NEDİR?

Lenf Drenaj (Ödem Tedavisi), vücuttaki lenfatik sistemi hızlandırarak ödemin atılmasını ve dolaşımın iyileştirilmesini sağlar. Bölgesel incelme protokollerinin tamamlayıcısı olarak kullanılır.

"Vücut Mezoterapisi, lipolitik çözümlerle direkt yağ hücresi parçalama işlemi. Hedefli enjeksiyonlarla dirençli yağ bölgelerine müdahale edilir."

Vücut Analizi, tedavi öncesi detaylı vücut kompozisyon analizi yapılarak, yağ kalınlığı, metabolik hız ve bölgesel yağ dağılımı değerlendirilir. Bu sayede kişiye özel protokoller oluşturulur. Bu yöntemler, tek başına mucize değil; sağlıklı yaşam tarzının bir tamamlayıcısı olarak konumlandırılıyor.”

"AMACIMIZ 'İNCE' BİR VÜCUT DEĞİL"

Yiğit, "Hastalarımızın çoğu, aylarca hatta yıllarca spor yaptıklarını, kilo verdiklerini ama bazı bölgelerdeki yağların hiç değişmediğini söylüyor. Bu durum tamamen normal ve yaygın. Vücut, hayatta kalma mekanizması olarak belirli alanlarda yağ depolamayı tercih eder. Bizim yaklaşımımız, bu dirençli yağları hedef alırken vücut hatlarını doğal ve orantılı şekilde yeniden şekillendirmek. Soğuk Lipoliz gibi teknolojiler artık bize cerrahi olmadan, ağrısız ve konforlu alternatifler sunuyor. Hastalarımız işlem sırasında telefonlarıyla, dergi okuyarak vakit geçirebiliyor. Ancak en önemli nokta, her vücudun kendine özgü olduğunu bilmek ve kişiye özel protokoller oluşturmak. Bir tedaviye başlamadan önce detaylı vücut analizi yapıyoruz; yağ kalınlığı, cilt elastikiyeti, metabolik hız ve yaşam tarzı hepsini değerlendiriyoruz. Amacımız, 'ince' bir vücut değil, 'sağlıklı ve dengeli' bir silüet oluşturmak. İşlemin uygulandığı gün bol su tüketmek ve sağlıklı beslenme programı uygulamak, sonuçları maksimize ediyor" dedi.

BÖLGESEL İNCELME TEDAVİLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ KİŞİLER

Düzenli spor yapmasına rağmen bölgesel yağlanma sorunu olanlar

Cerrahi operasyon istemeyen veya için uygun olmayanlar

Doğum sonrası vücut toparlanması isteyen anneler

Kilo verdikten sonra gevşeklik ve yağ birikintisi sorunu yaşayanlar

Selülit ve cilt kalitesi sorunları olanlar

Erkek göğüs bölgesinde yağlanma (jinekomasti) sorunu yaşayanlar

Yiğit, “Hamileler, emzirenler, vücutta metal implant bulunanlar, diyabet, kalp, böbrek ve karaciğer hastaları için uygulanmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır