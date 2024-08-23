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    4. Cilt bakımında 21 gün kuralına dikkat! Kritik öneme sahip

    Cilt bakımında 21 gün kuralına dikkat! Kritik öneme sahip

    23.08.2024 15:15
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    Cilt bakım uzmanları, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için düzenli cilt bakımının önemine dikkat çekiyor. Güzellik uzmanı ve işletmeci Aysun Sarak, cilt bakımını belirli aralıklarla yapmanın, özellikle de 21 günde bir tekrar etmenin, cildin sağlığını korumak için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

    Cilt bakımında 21 gün kuralına dikkat! Kritik öneme sahip

    Cilt bakım uzmanları, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için düzenli cilt bakımının önemine dikkat çekti. Cildin sürekli yenilenme sürecinde olduğu ifade eden güzellik uzmanı Aysun Saral, “Bu süreçte, cildin üst katmanında biriken ölü deriler, cildin mat ve cansız görünmesine neden olabilir. Düzenli olarak, özellikle her 21 günde bir yapılan cilt bakımı, bu ölü derilerden kurtulmayı sağlar ve cildin doğal ışıltısını geri kazandırır” dedi.

    Cilt bakımının 21 günlük periyotlarla yapılmasının, cildin kendini yenileme döngüsüne uyum sağladığını belirten Sarak, cilt tipine uygun profesyonel bakım uygulamalarının önemine değirinerek, “Her cilt tipinin ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle, cilt bakımında kullanılan ürünlerin ve uygulamaların kişiye özel olması büyük önem taşır” diye konuştu.

    DÜZENLİ BAKIMIN FAYDALARI

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    Sarak, düzenli cilt bakımının sadece estetik değil, aynı zamanda cilt sağlığı açısından da önemli olduğunun altını çizerek, “Cildinize düzenli olarak bakım yaptırmak, gözeneklerin temiz kalmasına, cilt dokusunun pürüzsüzleşmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, cildin nem dengesinin korunmasını sağlayarak, kuruluk ve çatlama gibi sorunların önüne geçer” ifadelerini kullandı. Cilt bakımına önem veren kişilerin, profesyonel bir uzman tarafından uygulanan, cilt tipine uygun bakımları tercih etmeleri gerektiğini anlatan Sarak, bunun uzun vadede daha sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü elde etmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

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    Modern yaşamın yoğun temposunda kişilerin kendilerine zor zaman ayırdığını ifade eden Aysun Sarak, “Yoğun programlar arasında kendinize 21 günde bir cilt bakımı yaptırmak için zaman ayırın. Bu, hem cildinizin sağlığını korumak için önemli bir adım, hem de kendinize verdiğiniz bir değer olacaktır” tavsiyesinde bulundu. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    cilt bakımı
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