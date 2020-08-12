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Cilt bakımında pirinç mucizesi! Bu tarifleri ilk kez göreceksiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pirincin cilt bakımında kullanılması, Kore cilt bakımı trendlerine hakim olanlar çok iyi bilse de, çoğumuz için oldukça şaşırtıcı. Oysaki pirinç suyu geleneksel ve tıbbi kozmetik çalışmalarında yüzyıllardır kullanılıyor, doğal yollar ile daha güzel hissetmemizi sağlıyor! Peki Türk mutfağının da vazgeçilmez bir ürünü olan pirinç, cildimize nasıl fayda sağlıyor? İşte pirincin sırları…

Cilt bakımında pirinç mucizesi! Bu tarifleri ilk kez göreceksiniz...

Ev yapımı ve doğal cilt bakım ürünleri, hem çok uygun fiyatlara mal olması hem de zararlı kimyasallar içermemesi sebebiyle, çokça tercih ediliyor. Üstelik bu ürünleri evimizde halihazırda bulunan malzemeler ile sıfırdan yaratabildiğimizi gördükten sonra yıllarca cilt bakımına harcadığımız paraları düşünüp hayıflanabiliyoruz. Pirinç doğal, güvenli ve iyileştirici bir cilt bakım ürünü oluşturmanın en ulaşılabilir ve faydalı yolu. Her evde bulunan birkaç basit içerik ile ana maddesi pirinçten oluşan doğal cilt bakım ürünleri yapmak çok kolay. Şimdi mutfak dolaplarını açma ve buğdaygillerden cilde en faydalı bu ürünü bu sefer mutfakta değil, cildimizde kullanma zamanı! İşte cilt sorunlarınıza deva olacak pirinç tarifleri…

PİRİNÇ MASKESİ

Uzakdoğu’da bin yıllardır kullanılan pirinç, cildi onaran pek çok besleyici maddeye sahip. Yapılan araştırmalar pirincin cildimizde oluşan koyu lekelere, kızarıklığa ve hiperpigmentasyona iyi geldiğini ortaya koyuyor. Pirinç özellikle sıvı formda kullanıldığında cildi nemlendiriyor, sıkılaştırıyor ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Evinizdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz pirinç maskesi ile siz de bu ürünün nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

İhtiyacınız olan yalnızca biraz pirinç, bir mutfak robotu ve su! Pirinç tanelerini mutfak robotunda en küçük hale gelene kadar çekin ve cildinizin o anki nem ihtiyacına göre bir miktar su ya da zeytinyağı ekleyin. Maskeyi yüzünüze nazikçe sürün ve masaj ile yedirin. Bu noktada cildinizin zarar görmemesi için maskeyi sürerken çok sert davranmamaya dikkat etmelisiniz!

PİRİNÇ KREMİ

Pirincin en bilinen özelliklerinden bir tanesi de cildi beyazlatma etkisine sahip olması. Uzakdoğulu kadınların ciltlerini yumuşak ve pürüzsüz tutmalarına olanak tanıyan pirinç, nemlendirici özelliğiyle de cildi oluşabilecek problemlere karşı koruyor. Siz de yalnızca bir avuç pirinç ile kırışıklıkları azaltan ve cildi beyazlatan bir krem hazırlayabilirsiniz. Pirinç özellikle B vitamini açısından da zengin olduğu için cildinize kolajen yüklemesi yapacak ve ince çizgilerden kurtulmanıza yardımcı olacak.

Pirinç kremini hazırlamak için bir avuç kadar pirinci bir bardak su ile pişirerek işe koyulabilirsiniz. Haşladığınız pirincin suyunu bir süzgeç yardımıyla iyice süzdükten sonra kalan pirinci küçük bir kaseye koyun ve birkaç yemek kaşığı süt ekleyin. Burada kremin yoğunluğunu ayarlamak için sütü yavaş yavaş dökebilirsiniz. Son olarak karışıma bir tatlı kaşığı bal ekleyin. İşte yoğun nemlendirici etkisiyle pirinç kreminiz hazır! Kreminizi birkaç gün boyunca buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz.

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