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Cilt bakımının anahtarı cilt temizliğinde gizli! Doğru ürün nasıl seçilir?

06.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı için ilk adım cilt temizliğinden gelir. Doğru ürünler tercih edilerek yapılan cilt temizliği güzel görünümün anahtarı gibidir. Yapılan makyajın bile daha güzel durmasını sağlayan bu faktör için cilt tipinin bilinmesi ve uygun ürünlerin tercih edilmesi büyük önem taşır. Peki cilt temizleme ve cilt nemlendirme için hangi ürünün doğru olduğu nasıl anlaşılır? Güzellik Uzmanı Dinçer Balıkçıoğlu sizler için anlattı.

Her cilde temizleme için uygulanan ürünler farklıdır. Aldığınız ürünü iyi bilmeniz gerekir. Kendi cildinize uygun olup olmadığına bakmalısınız. Kendinize uygun ürünleri bulup kullanmalısınız.

Akneli ciltlere kesinlikle peeling yapılmaması gerekir. Cilt temizleme deyince akla ilk olarak peeling gelir. Akneli ciltlere uygulanan peeling sonrası tahribatlar oluşabilir.

Yağlı ciltler için sebum salgısını bastıracak temizleyiciler bulunmaktadır. Bunları göz önünde bulundurursanız yağlı ciltleri daha fazla yağlandırmazsınız, kuru ciltleri daha fazla kurutmazsınız. İlk olarak buna özen gösterilmesi gerekir.

Kuru ciltlerde en sık karşılaşılan problem, makyajın güzel temizlenmemesidir. Bu durum sonradan kötü sonuçlarla karşılaşmaya neden olabilir.

Gözenekli ciltlerde de tonikleme işlemi kullanılmalıdır. Bu durumda fondotenden daha fazla verim almak mümkündür.

CİLDİ TEMİZLEME UYGULAMASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Cildinize doğru olan ürünü seçip seçmediğiniz önemlidir. Doğru ürünü seçtiğiniz de çok kolay bir şekilde işinizi halledebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken göz çevresi ve dudak çevresine gelip gelmediğini bilmektir.

Peki doğru ürün seçildikten sonra nasıl uygulanmalıdır? Alın, yanak, çeneden başlayarak uygulanan ürünlerle cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz.

CİLT TEMİZLEME UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Uygulamayı yapmadan önce cilt yapınızı bilmelisiniz. Cilt yapınıza göre bir ürün seçmelisiniz. Kremsi bir ürün hem cildi yormayacaktır hem de makyaja en iyi şekilde hazırlayacaktır.

Kullanacağınız ürünü çok az almalısınız. Ürünün göz ve dudak çevresine gelip gelmediğini bilmeli ve ona göre sürmelisiniz. Makyajın temel kuralı iyi temizlenmiş ve nemlendirilmiş bir cilttir. Dairesel hareketlerle temizlenen yüz sayesinde üzerine uygulanan ürün çok daha uzun süre dayanarak daha net görünecektir. Dairesel hareketlerle uygulanan ürün, sonrasında bir pamuk yardımıyla temizlenebilir.

CİLDE UYGUN ÜRÜN SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Cildinizin nasıl olduğunu bilmeniz gerekir. Duştan çıktıktan sonra cildinizde bir gerilme, kuruluk yada kaşınma var mı buna göre cildinizin nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Mesela duş sonrası kaşıntı ve yanma hissediyorsanız bu belirtiler cildinizin kuru olduğunu gösterir. Ancak çenede ve alında yağlanma varsa bu durumda da cildinizi karma olduğunu anlarsınız. Duştan çıktığınızda herhangi bir yanma hissiyatı yok ise cildiniz normal bir cilttir. Gün içinde yanağınızın alt bölümüne dokunduğunuzda tırtıklı bir his alıyorsanız bu da cildinizin kuru olduğunu gösterir.

Cilde uygun ürün seçilirken de yukarıda verdiğimiz detayları göz önünde bulundurarak cildinizin karma, kuru yada yağlı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Cilt tipinizi belirledikten sonra ise ürünleri seçebilirsiniz.

CİLDİ NEMLENDİRİRKEN HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMALIDIR?

Cildinizin karma, kuru, yağlı olmasına göre dengeleyici, nemlendirme oranı yüksek yada yağ kontrolü sağlayacak ürünler kullanabilirsiniz. Cildiniz normal ise makyaj öncesi tonikleme yapabilirsiniz. Temizlenmiş bir ciltten sonra tonikleme yaparsanız gün içerisinde makyajdan daha uzun performans elde edersiniz.

Kullandığınız ürünün yapısını iyi bilmeniz gerekir. Tüm ciltlere uygun ürünler alabilir, besleyici ve rahatlatıcı içeriklere sahip olanları tercih edebilirsiniz. Bunlar gün içinde rahatsızlığı gidererek rahatlama hissi yaratır.

CİLDİ NEMLENDİRME UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Cildi nemlendirmeden önce kesinlikle iyi temizlemeniz gerekir. İyi temizlenmiş, toniklenmiş bir cildin üzerine nemlendirici uygulayabilirsiniz.

Nemlendiricinizi cilt tipinize göre iyi seçmeniz gerekir. Mesela karma ciltlere uygulanan ürünler likit yapıda olursa daha iyi sonuç alınabilir. Tüm yüze eşit şekilde dağılmasını sağlamak daha kolaydır. Likit yapıdaki ürün karma ciltlerde daha uzun süre dayanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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