KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Cilt bakımının da yıldızı! Balla yapabileceğiniz birbirinden kolay cilt maskeleri

Cilt bakımının da yıldızı! Balla yapabileceğiniz birbirinden kolay cilt maskeleri

23.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tadına doyum olmayan bal, vitamin bakımından zengin içeriğiyle de biliniyor. Özellikle rafine şeker kullanmak istemeyenler için harika bir alternatif olan bal, sofraların parlayan altın yıldızı olarak görülüyor. Ama kullanımı yemeklerle sınırlı değil! Gelin, balı cilt bakımı için nasıl kullanabileceğinize bakalım.

Cilt bakımının da yıldızı! Balla yapabileceğiniz birbirinden kolay cilt maskeleri

Balın, sofraları ve damakları tatlandırmasının yanı sıra cilde olan faydaları da saymakla bitmiyor. Egzama, sedef ve akne gibi cilt sorunlarına şifa olan bal, antioksidan özelliği sayesinde cildi zararlı hücrelerden arındırarak kırışıklık ve lekeleri de iyileştiriyor. Siz de balın doğal mucizesi ile cildinizin pürüzsüz, parlak ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, karşınızda evde kolayca uygulayabileceğiniz bal maskesi tarifleri…

EVDE KOLAYCA UYGULAYABİLECEĞİZ BAL MASKESİ TARİFLERİ

TARÇINLI BAL MASKESİ

  • 3 çay kaşığı balı ve 1 çay kaşığı toz tarçını karıştırın.

  • Ardından nazik dokunuşlarla cildinize sürün.

  • 10 dakika bekledikten sonra su ile yüzünüzü yıkayarak bir nemlendirici sürün.

SÜTLÜ BAL MASKESİ

  • 3 yemek kaşığı sütün içerisine 2 yemek kaşığı bal ilave ederek iyice karıştırın.

  • Daha sonra bir pamuk yardımı ile cildinizi nazikçe ovarak karışımı cildinize sürün.

  • 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.

BİTKİSEL YAĞLI BAL MASKESİ

  • 1 tatlı kaşığı balı, birkaç damla jojoba yağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.

  • Bu karışımı cildinize uygulayarak hem cildinizi nemlendirebilir hem de gözeneklerinizi temizleyebilirsiniz.

KARBONATLI BAL MASKESİ

  • 3 yemek kaşığı bala, 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.

  • Karışım macun kıvamını alana kadar karıştırın ve kısık ateşte birkaç dakika ısıtın.

  • Soğuyan karışımı cildinize nazikçe yedirin.

  • Daha sonra ılık su ile yıkayın.

ZEYTİNYAĞLI BAL MASKESİ

  • 1 tatlı kaşığı balı, birkaç damla Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı ile iyice karıştırın.

  • Daha sonra dairesel dokunuşlarla karışımı sürün.

  • 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi arındırın.

LİMONLU BAL MASKESİ

  • Sıktığınız yarım limonun suyunun içerisine 2 tatlı kaşığı bal ilave edin.

  • Ardından temiz cildinize uygulayın.

  • 20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile temizleyin.

ŞEFTALİLİ BAL MASKESİ

  • Küçük boy bir şeftaliyi, kabuklarını soyduktan sonra püre haline getirin.

  • Şeftali püresine 2 tatlı kaşığı bal ilave edin.

  • Temiz cildinize yumuşak dokunuşlarla yedirin ve 30 dakika bekleyin.

YUMURTALI BAL MASKESİ

  • Bir yumurtanın akına 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyerek karıştırın.

  • Bu karışımı bir fırçayla nazik bir şekilde sürün.

  • Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve ılık su ile arındırın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deri eşyalarınızı küflerden temizlemenin yollarıDeri eşyalarınızı küflerden temizlemenin yolları
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
Ani kararlar, sürpriz teklifler ve daha fazlası... İşte haftalık burç yorumlarıAni kararlar, sürpriz teklifler ve daha fazlası... İşte haftalık burç yorumları
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz

Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Karanfil deyip geçmeyin! Faydalarını duyunca inanamayacaksınız

Karanfil deyip geçmeyin! Faydalarını duyunca inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.