Cilt bakımının da yıldızı! Balla yapabileceğiniz birbirinden kolay cilt maskeleri

Balın, sofraları ve damakları tatlandırmasının yanı sıra cilde olan faydaları da saymakla bitmiyor. Egzama, sedef ve akne gibi cilt sorunlarına şifa olan bal, antioksidan özelliği sayesinde cildi zararlı hücrelerden arındırarak kırışıklık ve lekeleri de iyileştiriyor. Siz de balın doğal mucizesi ile cildinizin pürüzsüz, parlak ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, karşınızda evde kolayca uygulayabileceğiniz bal maskesi tarifleri…

EVDE KOLAYCA UYGULAYABİLECEĞİZ BAL MASKESİ TARİFLERİ

TARÇINLI BAL MASKESİ

3 çay kaşığı balı ve 1 çay kaşığı toz tarçını karıştırın.

Ardından nazik dokunuşlarla cildinize sürün.

10 dakika bekledikten sonra su ile yüzünüzü yıkayarak bir nemlendirici sürün.

SÜTLÜ BAL MASKESİ

3 yemek kaşığı sütün içerisine 2 yemek kaşığı bal ilave ederek iyice karıştırın.

Daha sonra bir pamuk yardımı ile cildinizi nazikçe ovarak karışımı cildinize sürün.

15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayın.

BİTKİSEL YAĞLI BAL MASKESİ

1 tatlı kaşığı balı, birkaç damla jojoba yağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.

Bu karışımı cildinize uygulayarak hem cildinizi nemlendirebilir hem de gözeneklerinizi temizleyebilirsiniz.

KARBONATLI BAL MASKESİ

3 yemek kaşığı bala, 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.

Karışım macun kıvamını alana kadar karıştırın ve kısık ateşte birkaç dakika ısıtın.

Soğuyan karışımı cildinize nazikçe yedirin.

Daha sonra ılık su ile yıkayın.

ZEYTİNYAĞLI BAL MASKESİ

1 tatlı kaşığı balı, birkaç damla Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı ile iyice karıştırın.

Daha sonra dairesel dokunuşlarla karışımı sürün.

15 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi arındırın.

LİMONLU BAL MASKESİ

Sıktığınız yarım limonun suyunun içerisine 2 tatlı kaşığı bal ilave edin.

Ardından temiz cildinize uygulayın.

20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile temizleyin.

ŞEFTALİLİ BAL MASKESİ

Küçük boy bir şeftaliyi, kabuklarını soyduktan sonra püre haline getirin.

Şeftali püresine 2 tatlı kaşığı bal ilave edin.

Temiz cildinize yumuşak dokunuşlarla yedirin ve 30 dakika bekleyin.

YUMURTALI BAL MASKESİ