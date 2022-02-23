Cilt bakımının da yıldızı! Balla yapabileceğiniz birbirinden kolay cilt maskeleri

Balın, sofraları ve damakları tatlandırmasının yanı sıra cilde olan faydaları da saymakla bitmiyor. Egzama, sedef ve akne gibi cilt sorunlarına şifa olan bal, antioksidan özelliği sayesinde cildi zararlı hücrelerden arındırarak kırışıklık ve lekeleri de iyileştiriyor. Siz de balın doğal mucizesi ile cildinizin pürüzsüz, parlak ve sağlıklı olmasını istiyorsanız, karşınızda evde kolayca uygulayabileceğiniz bal maskesi tarifleri…
3 çay kaşığı balı ve 1 çay kaşığı toz tarçını karıştırın.
Ardından nazik dokunuşlarla cildinize sürün.
3 yemek kaşığı sütün içerisine 2 yemek kaşığı bal ilave ederek iyice karıştırın.
Daha sonra bir pamuk yardımı ile cildinizi nazikçe ovarak karışımı cildinize sürün.
1 tatlı kaşığı balı, birkaç damla jojoba yağı ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.
3 yemek kaşığı bala, 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin.
Karışım macun kıvamını alana kadar karıştırın ve kısık ateşte birkaç dakika ısıtın.
Soğuyan karışımı cildinize nazikçe yedirin.
1 tatlı kaşığı balı, birkaç damla Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı ile iyice karıştırın.
Daha sonra dairesel dokunuşlarla karışımı sürün.
Sıktığınız yarım limonun suyunun içerisine 2 tatlı kaşığı bal ilave edin.
Ardından temiz cildinize uygulayın.
Küçük boy bir şeftaliyi, kabuklarını soyduktan sonra püre haline getirin.
Şeftali püresine 2 tatlı kaşığı bal ilave edin.
Bir yumurtanın akına 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyerek karıştırın.
Bu karışımı bir fırçayla nazik bir şekilde sürün.
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