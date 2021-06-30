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Cilt gençleştirmede hangi yöntemin seçileceğini cilt analizi belirliyor! Daha genç ve bakımlı görünmek istiyorsanız...

30.06.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt gençleştirme yöntemleri sayesinde cilt daha bakımlı ve genç görünür. Bunun için ilk olarak cilt analizi yapılır. Cilt analizi sonrası elde edilen sonuca göre de cilt gençleştirme için nasıl hareket edileceği belirlenir. Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, cilt gençleştirme yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Cilt gençleştirme için uygulanan cilt analizde hastanın üç boyutlu görüntüsü ele alınır. Ciltteki problemleri ortaya çıkarmanın hedeflendiği cilt analizi sonrası da cilt gençleştirme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağı belirlenir.

Cilt gençleştirme işleminde öncelikle kişinin lekesinin derinliği ve lekenin yoğunluğuyla ilgili bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında kişilerin gözenekleri ve akne sıkarlarının yoğunluğu ve derinliğiyle iligli sonuç vermektedir.

Bir diğer sonuç ise kırışıklıkların yoğunluğu ve derinlikleriyle ilgili sonuçtur.

Bu cihaz hastanın cildine göre yaşının kaç olduğunu söylemektedir. Örneğin; yaş 29 olabilir ama lekeye göre cildin yaşı 45 olabilir. Buna yönelik tedaviler önerilmektedir.

CİLT ANALİZÖRÜNDEN ÇIKAN SONUCA GÖRE TEDAVİYE NASIL KARAR VERİLİR?

Cilt görüntüleme cihazının ortaya çıkarttığı sonuçlara göre bir tedavi protokolü oluşturulur. Öncelikle kişinin cildinde çok fazla gözenekler mevcutsa bu gözenekleri tedavi etmek amaçlı işlemler uygulanmaktadır. Bitkisel cilt bakımlarıyla da bu gözenekler sıklaştırılabilir.

Eğer lekelenme çok yoğunsa bu lekenin yüzdesiyle beraber tedavi protokolü oluşturulabilir. Bu tedavilerde peeling, TCA veya son dönemde çok popüler olan melanom tedavisi uygulanabilir.

Melanom tedavisi oldukça başarılı bir tedavidir. Güneş lekeleri, çil, doğum sonrası lekelerde başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Yüzdeki kırışıklıkların yoğunluğuna bağlı da tedavi protokolleri oluşturulmaktadır. Botoks en çok tercih edilen gençleştirme yöntemidir. Bir diğer yöntem dolgudur. Kırışıklıkların, derin çöküklerin doldurulmasıyla uygulanan bir dolgu enjeksiyonu tercih edilebilir.

Ciltte matlık veya gevşeklik gibi problemlerle karşılaşıldıysa mezoterapi tedavileriyle cildi parlak hale getirmek mümkündür. Işık dolgusu yöntemleri ise, 3 seansta yapılan bir uygulamadır.

Kök hücre tedavisi son 2 senedir Türkiyede çok uygulanan bir yöntemdir. Fibrocell olarak bilinen kök hücre tedavisi, üç seansta uygulanan başarılı tedavilerden birisidir.

Boyun bölgesinde veya çenede bir problem varsa, AWT adlı cihazla ameliyatsız yüz germe işlemi yapılmaktadır.

İple askılama yönteminde ise, kaş, elmacık ve boyun bölgesine çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

CİLT LEKELERİ HANGİ YÖNTEMLERLE TEDAVİ EDİLİR?

Ciltteki lekeleri tedavi etmek için birçok yol mevcuttur. Bunlar peeling, TCA, lazer yöntemleri ve melanol tedavileridir.

Lazer belirli lekelerde başarılı sonuçlar elde edebilir. Lazerin uygun olmadığı ciltlerde çok hafif lekeler mevcutsa bitkisel cilt bakımları ve peelinglerle bu lekelere çözüm bulabiliriz. Leke eğer tek bölgede yoğunsa TCA denilen yöntemlerle tedavi edilir.

Ama melazma adı verilen bütün yüzde geniş lekelenmeler mevcut ise, melanol denilen tedavi yöntemi uygulanır. Bu tedavi yöntemi ortalama 2 seansta yapılan bir tedavi şeklidir. Hastanın bu tedaviden sonra 2 ay boyunca kullanması gereken bir ürün mevcuttur. Bu ürüne göre lekelenmeler, çiller veya güneş lekeleri problemi neyse ona yönelik tedaviler sağlanmaktadır.

FİBROCELL TEDAVİSİ NEDİR?

Fibrocell tedavisi, kök hücre tedavisi şeklinde nitelendirilmektedir. Kök hücre tedavisi artık tıpta her alanda kullanılmaya başlanmış bir tedavi şeklidir. Estetik amaçları dışında akne skarlarında da olumlu sonuçlar görmekteyiz.

Kişinin kulak arkasından küçük bir doku alınır. Bu doku fibrocell adı verilen fibroblastlardan oluşan bir serum haline getirilir. Hazırlanan serum 3 ayrı seansta hastanın yüzüne, boynuna ve el bölgesine enjekte edilir.

Fibrocell, tamamen bir doku yenileme yöntemidir. 5 sene kadar etkisi sürer. Yüz germe ameliyatı gibi etkili sonuçlar görmeyiz. Tamamen cildi gençleştirmeye ve dokuları yenilemeye yönelik bir tedavi şeklidir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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