Cilt lekeleri kabusunuz olmasın

Dr. Metehan Özgür, lekelerin renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengi hatta siyaha kadar değişebileceğini ifade eden Dr. Özgür, “Bu renk tonları, kişinin cilt tonuna bağlıdır ve ağrısızdırlar. Cilt lekeleri aynı zamanda değişik boyutlarda olabilirler ve vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler ama çoğu zaman da bu bölgeler güneşe maruz kalan alanlardır. Cilt lekelerinin en sık bulunduğu alanlar elin arkası, yüz, sırt ve omuzlardır. Daha koyu tene sahip bireylerde leke de daha koyudur. Normal zamana bırakıldığında oluşan en küçük lekenin kendiliğinden geçme süresi yaklaşık 12 aydır ve çok yavaş solar” diye konuştu.

Dr. Metehan Özgür, kendiliğinden geçmeyen lekelerin kişiler için oldukça can sıkıcı olduğunu, ancak bu lekelerden kurtulmanın yollarının bulunduğunu belirterek, lekelerden kurtulmak için uygulanabilecek tedavi seçenekleri şöyle aktardı: “Thulium Lazer tedavileri: Güneş lekelerinin, çillerin, doğum lekelerinin ve ciltteki izlerin Thulium Leke Lazeri tedavisi mümkündür. Thulium Lazer ile yapılan işlemde diğer lazer sistemleri ile yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltteki lekeler parçalanmaktansa, ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ile kişinin vücudundaki 'makrofaj' denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilir. Böylece cildin kendi kendini yenilemesi sağlanır.