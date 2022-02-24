Cilt lekelerinden muzdarip olanlar buraya! Cilt lekelerini anında yok edecek, evde hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle karşınızdayız...

Cilde rengini veren melanin pigmentinin fazla üretilmesi sonucu farklı çeşitlerde cilt lekeleri oluşuyor. Zorlu cilt sorunları arasında yer alan cilt lekelerini geçirmek epey uğraştırıcı olsa da korkmayın. Kolay ulaşılabilir ve doğal ürünlerle lekelerden kurtulmanız mümkün! Birbirinden etkili 4 adet cilt maskesinin yapılışını öğrenmeye ne dersiniz?
Özellikle sivilceli ve lekeli ciltlerin çok seveceği bu maske, balın antibakteriyel özelliği ile ciltte bakteri oluşumunu engelliyor. Mikrop temizleme özelliği olan tarçınla bir araya gelince ise tüm leke ve sivilce görünümü kayboluyor.
2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçını güzelce karıştırın.
Temizlenmiş ve kuru cildinize uygulayın.
Asyalı kadınların ciltlerini beyazlatmak için kullandıkları pirinç ve cilt rengini açma özelliği olan yulaf unu bir araya gelince harikalar yaratıyor. Maske, tüm cilt lekelerinin rengini açarken cildinizi beyazlatıyor.
1 avuç pirinci 1 su bardağı suyun içinde 20 dakika bekletin.
Ardından iyice karıştırın ve süzgeç yardımıyla pirinç suyunu süzün.
Bu suyun içine 1 adet yumurta akı, karışım macun kıvamına gelene kadar da yulaf unu ekleyin.
Cildinize masaj yaparak uygulayın.
Temizlik için sıklıkla tercih edilen malzemelerin başında gelen karbonat, cilt lekelerinizin rengini açacak. Limon suyu renk açmaya yardımcı olurken zeytinyağı cildinizi yumuşacık yapacak!
2 çay kaşığı karbonat, 3 yemek kaşığı yoğurt, 5 damla limon suyu ve 2 çay kaşığı zeytinyağını karıştırın.
Maskeyi göz çevrenize değdirmeden tüm yüzünüze uygulayın.
Yağlı ve karma ciltlerin çok seveceği bu maske, salatalık ile cildinizi tazelerken yulaf ezmesi ile leke görünümünü yok ediyor.
Orta boy bir salatalığın yarısını rendeleyin.
Üzerine yarım çay bardağı yulaf ezmesi ve yarım yemek kaşığı yoğurt ekleyip karıştırın.
Temizlenmiş cildinize uygulayıp 10 dakika bekletin.
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