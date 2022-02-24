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Cilt lekelerinden muzdarip olanlar buraya! Cilt lekelerini anında yok edecek, evde hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle karşınızdayız...

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık görülen cilt problemlerinin başında yer alan cilt lekeleri, aydınlık bir cildin önündeki en büyük engel. Güneş ışığı, sivilce, yaşlanma ve hormonal dengesizlik gibi birçok faktörün etkili olduğu lekelerle başınız dertteyse endişelenmeyin. Evde hazırlayabileceğiniz doğal cilt maskeleriyle lekeleri yok edebilirsiniz. Gelin, mutlaka denemeniz gereken maskeleri detaylı inceleyelim.

Cilt lekelerinden muzdarip olanlar buraya! Cilt lekelerini anında yok edecek, evde hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle karşınızdayız...

Cilde rengini veren melanin pigmentinin fazla üretilmesi sonucu farklı çeşitlerde cilt lekeleri oluşuyor. Zorlu cilt sorunları arasında yer alan cilt lekelerini geçirmek epey uğraştırıcı olsa da korkmayın. Kolay ulaşılabilir ve doğal ürünlerle lekelerden kurtulmanız mümkün! Birbirinden etkili 4 adet cilt maskesinin yapılışını öğrenmeye ne dersiniz?

BAL VE TARÇIN MASKESİ

Özellikle sivilceli ve lekeli ciltlerin çok seveceği bu maske, balın antibakteriyel özelliği ile ciltte bakteri oluşumunu engelliyor. Mikrop temizleme özelliği olan tarçınla bir araya gelince ise tüm leke ve sivilce görünümü kayboluyor.

  • 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçını güzelce karıştırın.

  • Temizlenmiş ve kuru cildinize uygulayın.

  • 10-15 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla maskeden arındırın.

YULAF UNU VE PİRİNÇ SUYU MASKESİ

Asyalı kadınların ciltlerini beyazlatmak için kullandıkları pirinç ve cilt rengini açma özelliği olan yulaf unu bir araya gelince harikalar yaratıyor. Maske, tüm cilt lekelerinin rengini açarken cildinizi beyazlatıyor.

  • 1 avuç pirinci 1 su bardağı suyun içinde 20 dakika bekletin.

  • Ardından iyice karıştırın ve süzgeç yardımıyla pirinç suyunu süzün.

  • Bu suyun içine 1 adet yumurta akı, karışım macun kıvamına gelene kadar da yulaf unu ekleyin.

  • Cildinize masaj yaparak uygulayın.

  • Yaklaşık 20-30 dakika sonra maske tamamen kuruduğunda cildinizi temizleyin.

KARBONAT MASKESİ

Temizlik için sıklıkla tercih edilen malzemelerin başında gelen karbonat, cilt lekelerinizin rengini açacak. Limon suyu renk açmaya yardımcı olurken zeytinyağı cildinizi yumuşacık yapacak!

  • 2 çay kaşığı karbonat, 3 yemek kaşığı yoğurt, 5 damla limon suyu ve 2 çay kaşığı zeytinyağını karıştırın.

  • Maskeyi göz çevrenize değdirmeden tüm yüzünüze uygulayın.

  • 10 dakika bekledikten sonra ılık su ile cildinizi yıkayın.

SALATALIK MASKESİ

Yağlı ve karma ciltlerin çok seveceği bu maske, salatalık ile cildinizi tazelerken yulaf ezmesi ile leke görünümünü yok ediyor.

  • Orta boy bir salatalığın yarısını rendeleyin.

  • Üzerine yarım çay bardağı yulaf ezmesi ve yarım yemek kaşığı yoğurt ekleyip karıştırın.

  • Temizlenmiş cildinize uygulayıp 10 dakika bekletin.

  • Ardından cildinizi su ile yıkayın.

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