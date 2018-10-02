Cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler! Bazı hataları çok sık yapıyoruz

Bu basit tavsiyeler cildinize iyi gelecek

YÜZÜNÜZE ZARAR VEREN 9 YAYGIN CİLT BAKIMI

1 / 10 YÜZ KREMLERİNİ ÇOK SIK DEĞİŞTİRMEK Dergiler, mevsimin en iyi güzellik ürünlerini tanıtırken, kozmetik mağazaları da indirimli ürünlerin satışını duyururken başka bir yüz kremi almaya direnmek oldukça zor olacaktır. Ancak siz cildiniz için en iyisini biliyorsanız kozmetik ürünleri çok sık değiştirmeye başvurmayacaksınızdır. Yeni aldığınız kremler alerjik reaksiyona neden olabilir.

2 / 10 GÜNLÜK OLARAK YÜZ FIRÇALAMAK Cildimiz herhangi bir ''ekstra'' yardım olmadan da kendini yenileyebilir. Ancak biz bu süreci hızlandırmak için cildimizi fırçalamaya başlıyoruz. Evet, yüz fırçalamak ölü deriden arınamaya yardımcı olacaktır ama bu günlük olarak yapılırsa cildin koruyucu tabakasına zarar verecektir. Ayrıca, cildi ovmak, fırçalamak yüzün temizliği için en iyi çözüm değildir. Bunun yerine hafif kimyasal peelingleri tercih edebilirsiniz.

3 / 10 YANLIŞ YÜZ TEMİZLEYİCİ KULLANMAK Cilt bakım rutinini basitleştirmek adına, bir temizleyici veya sadece su ile günün tozunu temizliyor olabilirsiniz. Ancak, bu yüzünüzde kozmetik parçacıkların birikmesine yol açar. Böylece gözeneklerin tıkanmasına, akneye ve cildin yağ içeriğinde bir artışa neden olabilirsiniz. Yüzünüzü temizlerken micellar su (Misel), yüz temizleme yağı veya temizleyici balsam gibi ürürünleri tercih edebilirsiniz. Bunlar cüzdanınızı boşaltmak için üretilen ürünler değil, derinlemesine temizlik sağlayan ürünlerdir. Cildiniz için en iyisini istiyorsanız bunları kullanmalısınız.

4 / 10 2 HAFTA BOYUNCA AYNI YASTIK KILIFINI KULLANMAK Saçlarınızı ve yüzünüzü iyice temizleseniz bile, yastık kılıfınız toz ve epitel parçacıkları depolar. Bu yüzdem yastık kılıfınızı 2 günde bir değiştirin. Mümkünse ipek kumaşı tercih edin. Sadece yüzünüzü döküntülerden korumakla kalmaz, aynı zamanda erken kırışıklıklardan da korur.

5 / 10 ALKOLLÜ TONİK KULLANIMI Tonik, cildin pH dengesini geri kazandıran ve daha sonraki işlemler için hazırlayan bir üründür. Tonik kullanımı kuruluk, tahriş ve kızarıklıktan korur. Asıl mesele alkol içermeyen bir ürün bulmaktır, aksi halde durum tam tersi olacaktır.

6 / 10 YÜZDEKİ PARLAKLIKTAN KURTULMAK İÇİN PUDRA Yüz 7/24 parlar ve hiçbir ürün parlaklığı gidermez. Bu, yaz aylarında daha da sorun olur. Yüz pudrası bu sorunu giderir ancak uzun süreli işe yaramaz üstüne bir de gözeneklerinizi tıkatır. Yüzünüzdeki parıltıyı gidermek için mendil kullanın. Uzun süre etki sağlamayacak ama en azından yüzünüz nefes alcak, gözenekleriniz tıkanmayacak.

7 / 10 DUŞTAN SONRA YÜZ YIKAMAMAK Duş aldıktan sonra yüzü bir kez daha az miktarda bir temizleyici ile yıkamak daha iyidir. Şampuanlar ve şaç kremleri genellikle saçları pürüzsüz ve yumuşak yapan silikonlar, parabenler ve diğer kimyasalları içerir. Ve ne yazık ki, bunlar yüzünüz için yararlı değildir. Yüzünüzde kalan şampuanlar tahrişe, kızarıklığa ve var olan sivilcelere zarar verebilir. Bu nedenle, duş almadan önce yüzünüzü bir kez daha yıkamanızda fayda var.

8 / 10 YATMADAN ÖNCE CİLT BAKIM ÜRÜNÜ KULLANMAMAK Bütün gün yüzünüzdeki makyajdan sonra yüzünüzde hiçbir şey olsun istemezsiniz ama gece kremi, serum ya da maske kullanmak kozmetiklerin etkilerini nötralize eder ve yüzünüzün taze görünmesine yardımcı olur.

9 / 10 BULUTLU HAVALARDA GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK Genç ve güzel kalmayı önemseyen herkes, UV ışınlarından korunmanın önemini de biliyordur. Çoğu kişi güneşli günlerde güneş koruyucu kullanıyor olsa da, havanın kapalı-bulutlu olduğu günlerde krem kullanmak pek akla gelmiyor. Ne yazık ki, soğuk İskandinav ülkelerinde bile zararlı ultraviyole ışınları her zaman bulunur. Bu yüzden cildinizi tüm yıl boyunca korumak gerekir. Kapalı havalarda özel güneş koruyucu ürünleri kullanmanıza gerek yok ancak SPF 30 faktörlü bir krem tercih etmek cildinizin sağlığı için yeterli olacaktır.