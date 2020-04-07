KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!

Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, 'Cilt, vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organıdır. Cilt yaşlanması diğer organlardan farklı seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır' diyerek cildin yaşlanırken bazı sinyaller vereceğinden bahsetti.

Cilt yaşlanırken bakın hangi sinyalleri veriyor!

Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir.

Dr. Ertek, cildin verdiği sinyallerden bazılarını şöyle sıraladı:
Kırışıklıklar: Üstteki tabaka(epidermis) koruyucu tabaka olarak aslında vücudun su ve ısı kaybını kontrol eder.Alttaki tabakanın (dermis) temel yapısını oluşturan kollajen lifler, hyaluronik asit ve mukopolisakkaritler zamanla azalır. Elastik liflerde yapısal olarak bozulma meydana gelir. Yüz hareketleri de çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Kırışıklıkların oluşumunu hızlandıran diğer faktörler ise sigara ve alkol kullanımı, genetik faktörler, hormonlar, stres, uykusuzluk, yanlış ve kötü beslenme, az su tüketimi, güneş ışınlarına maruz kalmak gibi.
Kahverengi Lekeler: Kırışıklıklardan sonra, koyu renkli lekeler muhtemelen cilt yaşlanmasının en belirgin işaretidir. Lekeler ciltteki melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu meydana gelir. Bu lekelerin en büyük nedeni çok fazla korunmasız olarak güneş ışınlarına maruz kalmaktır. Bu cilt lekelerinin bazıları zararsız olup sadece kozmetik olarak rahatsızlık verir. Ancak bazıları da önemli sağlık sorunlarına neden olabileceği için uzman dermatoloji doktorları tarafından takip edilmeleri gerekir.
Kuruyan Cilt: İlerleyen yaşla (30 yaş sonrası) birlikte ciltte nem kaybı oluşmaya başlar. Cilt daha hızla nem kaybeder, cildin elastikiyeti ve canlılığı kaybolur. Cildin parlaklığı da azalır. Derinin su tutma ve ısıyı koruma özelliği azalması nedeniyle derinin dış ortama karşı koruyuculuk özelliği de azalır. Derinin alt tabakalarında kollajen ve elastin miktarının azalması deride gevşeme, sarkma, ince ve derin kırışıklıkların oluşumuna yol açar.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Bu yöntemle sorunu kökünden çözeceksiniz! Bu yöntemle sorunu kökünden çözeceksiniz!
Topuz modelleri arayanlar için birbirinden şık modellerTopuz modelleri arayanlar için birbirinden şık modeller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt yaşlanması, cilt yaşlanması belirtileri,

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Sevgilisine sitem etti! 'Yazıklar olsun'

Son uçakla gelmişti! İsyan etti

Son uçakla gelmişti! İsyan etti

Bu yöntemle sorunu kökünden çözeceksiniz!

Bu yöntemle sorunu kökünden çözeceksiniz!

Orgazm taklidi mi yapıyorlar? Yapılan ankete göre...

Orgazm taklidi mi yapıyorlar? Yapılan ankete göre...

Binlerce yıldır kullanılıyor! Banyo suyunun içine...

Binlerce yıldır kullanılıyor! Banyo suyunun içine...

Kullanan kişilerde beynin bu bölümü küçülüyor

Kullanan kişilerde beynin bu bölümü küçülüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulağa tuhaf geliyor ama deneyin! Banyo suyunuza hardal ekleyin bakın ne işe yarıyor?

Binlerce yıldır kullanılıyor! Banyo suyunun içine...

Siyah noktaları geçirmenin ve önlemenin yolları! İşte evdeki çözümler

Bu yöntemle sorunu kökünden çözeceksiniz!

Saçlarınızın hemen yağlanmasının 7 nedeni! Çok sık yıkamak sebeplerden sadece biri

Saçma gelebilir ama bunu çok sık yapmayın!

Makyaj fırçalarını temizlemenin kolay yolu! Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

Mutfak süzgecini bu kez bunun için kullanın

Bu ipuçları sayesinde vücut tüyleri neredeyse görünmez olacak! İşte evdeki çözüm yolları

'Bitmeyen dert 'diye düşünmeyin!

Cilt bakımı için mucizevi besin limon ile yapabileceğiniz doğal bakım kürleri!

Cilt bakımı için mucizevi besin limon ile yapabileceğiniz doğal bakım kürleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.