Ciltteki geniş gözeneklere elveda demenizi sağlayacak etkili cilt bakım ürünü önerileri

Gözenekler cildin rahatça nefes almasına yardımcı oldukları için oldukça önemli. Vücudumuzda yağ ve ter bezlerine bağlı oluşan iki farklı gözenek çeşidi bulunuyor. Yağ bezlerine bağlı gözenekler, cildin iyi temizlenmemesi sonucunda genişleyerek kötü bir görünüme neden oluyor. Cildin fazla yağlanması, gözenek elastikiyetinin azalması ve kıl folikülünün hacminin artması gibi farklı nedenlerle büyüyen gözenekleri küçültmek mümkün! Haydi, en iyi gözenek giderici bakım ürünlerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Yağlı ciltlerin olmazsa olmazı: La Roche Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli

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Gözeneklerin içindeki kir ve sebum tam olarak temizlenmediği zaman genişlemesine neden oluyor. Bu yüzden cildinizi iyi bir temizleme jeliyle yıkayıp tüm kalıntılardan arındırmanız gerekiyor. La Roche Posay Effaclar Jel, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için uygun. Yüz temizleme jelinin içinde bulunan termal su, cildinizi yatıştırarak nazikçe temizliyor. Ciltle uyumlu PH değerine sahip ürün, komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamıyor ve derinlemesine temizlik sağlıyor. Fazla yağlanmaya bağlı olarak gözenek, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarıyla karşı karşıyaysanız ürün tam size göre!

2. Ölü hücrelere veda: The Body Shop Seaweed Gözenek Temizleyici Yüz Peelingi

Yüz peelingleri ciltte biriken tüm ölü deri ve kirlerin temizlenmesini sağlıyor. Gözenek oluşumunun önüne geçmek için peeling ürünlerini mutlaka rutininize eklemeniz gerekiyor. The Body Shop Seaweed Gözenek Temizleyici Yüz Peelingi, sabun içermeyen formülüyle tıkanmış gözenekleri makyaj, yağ ve kirlerden arındırarak derinlemesine temizliyor. Ürünün içindeki jojoba ve zeytin çekirdeği parçaları, cildin tüm yağının giderilmesine ve daha pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı oluyor. Vegan içeriğe sahip peeling, yağlı ve karma cilt tiplerinin kullanımına uygun. Özellikle duş aldıktan sonra gözenekleriniz açıkken ürünü uygulayarak en yüksek verimi alabilirsiniz.

3. Nazik temizlik için: Institut Esthederm Gözenek Arındırıcı Temizleyici

Genişlemiş gözeneklerinizin temizlenmesini, sıkılaşmasını istiyor ve tekrar genişlemesini engelleyebileceğiniz bir ürün arıyorsanız Insitut Gözenek Arındırıcı Temizleyici, cildinizin dostu olacak! Ürün, özel vakumlama teknolojisiyle gözenekleri, siyah noktaları ve akneleri etkili bir şekilde temizliyor. Cildin pürüzlü görünmesini sağlayan cilt problemlerinden temizleyici sayesinde kolayca kurtulabilirsiniz. Daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak için ürünü tüm yüzünüze küçük damlalar şeklinde uygulayın. Dairesel hareketlerle krem kalınlaşıp beyazlaşıncaya kadar cildinize masaj yapın. Ardından bol suyla temizleyiciyi cildinizden arındırın. Ürünü uygularken cildinize baskı yapmamaya özen gösterin. Aksi halde tahriş ve kızarıklar oluşabilir.

4. Asitlerin mucizesi: The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik

Geniş gözeneklerden şikâyetçiyseniz mutlaka bir tonik edinmelisiniz. The Purest Solutions markasının Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik'i, cildin ölü deri, yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sebum salgısının dengelenmesini ve gözenek görünümünün azalmasını sağlıyor. Üstelik yaşlanma belirtilerine karşı cildi koruyor. Glikolik asit, AHA ve BHA içeren formülüyle cilde etkili ve hızlı bir şekilde nüfuz ederek mikro düzeyde soyucu etki gösteriyor. Tüm cilt tipleri için uygun toniği akşamları cildinizi temizledikten sonra pamuk yardımıyla tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz.

5. Hafif yapılı ve gözenek karşıtı: Yves Rocher Sebo Vegetal Nemlendirici Jel Krem

Bütün cilt tipleri nemlenmeye ihtiyaç duyar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, gözenekleri tıkamayan ve cilt tipine uygun bir nemlendirici seçmek. Özellikle yağlı cilt tipine sahipseniz yağ bazlı ve ağır yapılı nemlendiriciler gözeneklerinizi tıkayarak farklı cilt problemlerine neden olur. Yves Rocher Sebo Vegetal Nemlendirici, boreal çay tozu bulunan bitkisel, hafif, yağsız ve jel formuyla cildinize ihtiyaç duyduğu nemi sağlıyor. Nemlendirici, ciltteki sebum üretimini dengeliyor, gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor ve parlamayı önlüyor. Size de gün boyu temiz, pürüzsüz ve sağlıklı bir cildin tadını çıkarmak kalıyor!

6. Genişleyen gözeneklere elveda: Bioderma Sebium Pore Refiner

Kaliteli ve etkili bakım ürünleriyle öne çıkan Bioderma markası, yağlı cilt tipleri için özel olarak formüle edilen Sebium serisiyle gözeneklerle savaşınızda en büyük yardımcınız olacak! Karma ve yağlı ciltlerin sebum dengesini düzenlemeyi hedefleyen ve gözenek sıkılaşmasına yardımcı bakım kremi, cildi nemlendirirken cilt problemlerini de geçirmeyi hedefliyor. Bioderma Sebium Pore Refiner, matlaştırıcı dokusu sayesinde cildin parlamasını kontrol altına alıp temiz bir görünüm sağlıyor. İyi temizlenmeyen gözeneklerin içinde biriken kir kalıntıları siyah nokta oluşumuna neden olacağı için bu sorunun oluşmasını da önlüyor.

7. Tek ürünle mucizevi etki: Estee Lauder İdealist Pore Minimizing Skin Refinisher

Tek bir ürünle cildinizi tüm gözeneklerden arındırıp kusursuz görünüm mü istiyorsanız? Estee Lauder Idealist Pore Minimizing Skin Refinisher'ın birçok cilt probleminizi yok etmede yardımcınız olacağından emin olabilirsiniz. Kestane özü içeren formülüyle tüm ölü hücreleri cilt yüzeyinden atıp cildin yenilenmesini hızlandırıyor ve pürüzsüz bir cilt görünümü sunuyor. Aynı zamanda fazla yağ üretimini azaltıyor, gözeneklerdeki tıkanıklıkları açıyor ve boyutunu küçültüp görünürlüğünü en aza indiriyor. Gözenek probleminin yanı sıra çizgi ve kırışıklık gibi kusurlardan da şikâyetçiyseniz ürünle onların da üstesinden gelmek mümkün.

8. Cildin yenilenmesine destek: The Purest Solutions Kırmızı Peeling Serum

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Son zamanların en popüler ürünleri arasında yer alan kırmızı renkli peeling ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Alışılmıştan farklı serum şeklinde bulunan bu peelingler, cildi yenilemekte çok etkili. The Purest Solutions Kırmızı Peeling Serum, içeriğinde %10 oranında AHA, %2 oranında BHA, yatıştırıcı Tazmanya biberi ekstraktı ve nemlendirici hyalüronik asit bulunduruyor. Cilt tonu farklılıklarından, sivilcelerden, gözeneklerden ve siyah noktalardan şikâyetçiyseniz ürünle hepsinin üstesinden gelmek mümkün. Ürünü cildinize sürüp 10 dakika bekletin. Ardından bol su ile arındırın. Peelingi kullanırken cildinizin daha önce asitli ürünlere alışık olduğundan emin olmasınız. Ayrıca güneş koruyucu sürmeye de ekstra özen göstermelisiniz.

9. Pürüzsüz cilt dokusu için: The Ordinary Niacinamide Serum

Gözenek, akne, fazla sebum ve lekelerden şikâyetçiyseniz Niacinamide’i cilt bakım rutininize mutlaka dahil etmelisiniz. Nemlendirici krem ve serum gibi farklı ürün çeşitlerinin içinde yer alan niacinamide, ciltteki fazla sebumu dengeleyerek gözenek görünümünü en aza indiriyor ve akne oluşumunun önüne geçiyor. The Ordinary Niacinamide Serum, %10 oranında niacinamide ve %1 oranında zinc içeriyor. Ürünü düzenli olarak kullandığınızda cilt pürüzsüzleşiyor. Tüm cilt tipleri için uygun su bazlı serumu sabah ve akşam ağır bakım ürünlerinden önce kullanabilirsiniz. Bu süreçte güneş koruyucu kullanmayı da aksatmamak gerekiyor.

10. Yumurta akıyla gözeneklere veda: Skinfood Egg White Pore Maske

Gözeneklerinizin derinlemesine temizlenmesini istiyorsanız düzenli olarak maske uygulamalısınız. Bunun için kil maskelerini kullanabileceğiniz gibi özel olarak gözenek sıkılaşmasına yardımcı maskeleri de tercih edebilirsiniz. Skinfood Egg White Pore Maske, gözenekleri derinlemesine temizliyor. Uzun vadede de gözenek görünümünü en aza indiriyor. En kaliteli protein kaynaklarından albümin ile zenginleştirilen ve yumurta beyazı içeren formülü, gözenekleri sıkılaştırıyor. Yağlı ve karma cilt tiplerine ideal temizlik imkânını sağlayan ürün, cilde yararlı doğal yağları yok etmeden cildi nazikçe temizliyor. Maske, haftada 2 kere kullanılabiliyor.