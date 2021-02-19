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Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

19.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Çin'de tek çocuk politikası gevşetiliyor!

Çin hükümeti, düşen doğum oranlarını yükseltmek için ülkenin kuzeydoğusundaki bazı eyaletlerde nüfus planlama ve çocuk sınırlamasına ilişkin politikayı kaldırmayı planlıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, eskiden ülkenin sanayi bölgesi olan kuzeydoğudaki Heylongciang, Cilin ve Liaoning eyaletlerinde aile planlama politikasının kaldırılmasının ekonomi, sosyal istikrar ve temel kamu hizmetlerine etkisinin incelenmesi için araştırma gerçekleştirilebileceği bildirildi.

İlgili eyaletlerdeki genç nüfusun başka şehirlere çalışmak için gittiği ve bunun bölgedeki ekonomik sistem, endüstriyel yapı ve sosyal politikalardaki sorunları yansıttığı belirtilen açıklamada, çocuk politikasının değişmesi durumunda nüfusun artışı ve bunun getireceği sosyal risklerin analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.

Heylongciang, Cilin ve Liaoning'de yapılacak bu çalışmanın nüfus politikasının tamamen kaldırılması konusunda "pilot program" olarak hizmet etmesi bekleniyor.

SON BEŞ YILDIR YENİ DOĞAN SAYISI DÜŞÜYOR

Ülkede 2015'te "tek çocuk" politikasının terk edilerek "iki çocuk" politikasına geçilmesi, yenidoğan sayısının yükselmesi konusunda fayda sağlamamıştı.

Çin'de son 5 yıldır yeni doğan sayısında düşüş yaşanıyordu. Ülkede yenidoğan sayısı, 2016'da 17 milyon 860 bin, 2017'de 17 milyon 230 bin, 2018'de 15 milyon 230 bin, 2019'da 14 milyon 650 bin, 2020'de ise 10 milyon 35 bin civarında gerçekleşti.

TEK ÇOCUK POLİTİKASI

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli şekilde yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti.

Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Çin Devlet Konseyinin 2017'de yayımladığı raporlara göre, ülke nüfusunun dörtte birinin 2030'a kadar 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor.

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