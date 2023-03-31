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Çin’de üniversiteler, 1 haftalık “aşık olma” tatiline giriyor! Bahar tatilinin adı “aşık olma tatili” olarak değiştirildi

31.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de doğum ve evlilik oranlarının düşmesi üzerine yetkililer adeta harekete geçti. Bazı üniversiteler öğrencilerinin bahar aylarında kendilerine zaman ayırması için 1 haftalık tatil verdi. Üniversiteler 1 haftalık bahar tatilinin adını “aşık olma” tatili olarak değiştirdi.

Çin’de üniversiteler, 1 haftalık “aşık olma” tatiline giriyor! Bahar tatilinin adı “aşık olma tatili” olarak değiştirildi

Fan Mei Eğitim Grubu'na bağlı 9 meslek yüksekokulu, 1-7 Nisan'da öğrencilerine doğayı ve hayatı sevmeyi, sevginin tadını çıkartmayı öğrenmesi için 1 haftalık bahar tatiline verdiklerini belirtti. Yetkililer öğrencilerine tatili açıklarken “Kampüsten çıkın, doğayla iç içe olun ve baharın güzelliğini tüm kalbinizde hissedin” ifadelerini kullandı.

“DUYGULARINI GELİŞTİRECEK”

Mianyang Uçuş Meslek Yüksekokulu yöneticilerinden Liang Guohui, öğrencilerin tatilde gezmesini ve bahardan zevk almasını istediklerini söyleyerek, "Bu, sadece öğrencilerin ufkunu genişletmekle ve duygularını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda dersleri zenginleştirecek ve derinleştirecek.” dedi.

Siçuan Güneybatı Havacılık Meslek Yüksekokulu yetkilisi Liu Ping de bahar tatilinin, "kampüs dışında bir şeyler öğrenmek, yeni arkadaşlar edinmek ve sevgilinin güzelliğini deneyimlemek" isteyen öğrencilerin taleplerinin ardından uygulamaya konulduğunu ifade etti.

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Çin üniversite

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