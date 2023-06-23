Çin’den skandal görüntüler! Köpek Eti Festivali için pazar kurdular... Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar

Çin’in Yulin eyaletinde düzenlenen Köpek Eti Festivali bu yılda tüm tepkilere rağmen yine yapıldı. Çinli hayvan aktivistleri kötü şöhretli festival başlamadan önce evcil köpeklerin evlerinden kaçırılma sayısındaki artışa dikkat çekti. Ülkenin güneybatı bölgesinde yeraltı köpek eti pazarlarında binlerce köpeğinin işkence görüp öldürüldüğü belirten aktivistler festivalde 1 hafta önce 19 köpeği kesim mezbahasından kurtardıklarını anlattı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Köpek etinin satıldığı bir pazara giden hayvan hakları aktivistinin DailyStar ile paylaştığı görüntülerde vahşet kare kare gözler önüne serildi. Söz konusu görüntülerde derme çatma kumaşlardan kurulan pazarın içindeki tezgahların üzerinde öldürüldükten sonra sergilenen köpeklerin cansız bedenleri yer aldı.

Tezgahlara müşterilerin ilgili davrandığını gösteren fotoğraflarda “Çıtır çıtır aromalı et” yazan pankartlar dikkatlerden kaçmadı. Aktivistler, "Pazar eskisi kadar kalabalık değildi. Ancak ne yazık ki hâlâ çok sayıda köpek öldürülüyor" dedi.