Çin, Tienlien II-02'yi uzaya gönderdi

Çin, uzay yarışındaki çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya fırlatan Çin, şimdi ise veri aktarım uydusu "Tienlien II-02"yi uzaya fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş)-3B taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

ÇİN'İN TIENLIEN II-02 İLE HEDEFİ NE?

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydunun yörüngedeki uydular ve uzay istasyonu ile yer kontrol merkezleri arasında eş zamanlıya yakın veri aktarımı sağlaması amaçlanıyor.

İkinci nesil Tienlin (Gök zinciri) uydularının ilki "Tienlien II-01", 31 Mart 2019'da fırlatılmıştı.

4 adet birinci nesil aktarım uydusu ise 2008-2016 tarihlerinde Dünya yörüngesine konumlandırılmıştı.

(AA)

