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Çin, Tienlien II-02'yi uzaya gönderdi

14.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda uzay yarışında dikkat çeken adımlar atan Çin, yeni nesil veri aktarım uydusu "Tienlien II-02"yi uzaya yolladı. Çin, geçtiğimiz günlerde ise Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya fırlatmıştı.

Çin, Tienlien II-02'yi uzaya gönderdi

Çin, uzay yarışındaki çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya fırlatan Çin, şimdi ise veri aktarım uydusu "Tienlien II-02"yi uzaya fırlattı.

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Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş)-3B taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

ÇİN'İN TIENLIEN II-02 İLE HEDEFİ NE?

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydunun yörüngedeki uydular ve uzay istasyonu ile yer kontrol merkezleri arasında eş zamanlıya yakın veri aktarımı sağlaması amaçlanıyor.

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İkinci nesil Tienlin (Gök zinciri) uydularının ilki "Tienlien II-01", 31 Mart 2019'da fırlatılmıştı.

4 adet birinci nesil aktarım uydusu ise 2008-2016 tarihlerinde Dünya yörüngesine konumlandırılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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