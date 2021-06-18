Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendi

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-12 ile uzaya gönderilen 3 taykonot (Çinli astronot) ülkenin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’ye girdiği bildirildi.

Uzay aracı Shenzhou-12 dün başarıyla istasyona kenetlenirken, taykonotlar hazırlıklarını tamamlayarak Tianhe modülünün kapaklarını açtı. Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo modüle sırayla giriş yaparken, Çinlilerin ilk kez kendi uzay istasyonlarına girdikleri vurgulandı. Taykonotların çalışmalarının planlandığı gibi yürütüleceği belirtildi.

"ARTIK ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Ekibin lideri Nie Haisheng, "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi, Tianhe çekirdek modülündeyiz. Destekleri için tüm Çinlilere teşekkür ediyoruz ve birçok bilim insanının sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Artık çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

Taykonotlar, Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Çin’in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor.