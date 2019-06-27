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Çin ve Güney Kore liderleri G20 Zirvesi öncesi bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 23:15 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, Kuzey Kore'nin nükleer silahların yok edilmesi ve Koreler arası uzlaşı ve iş birliğinin sürmesi konusundaki isteğinin değişmediğini iletti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahların yok edilmesi ve Koreler arası uzlaşı konusundaki kararlılığının değişmediğini aktardığı bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi öncesinde bir araya geldiği Moon'u, geçen hafta gerçekleştirdiği Pyongyang ziyaretinin sonuçları hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung'a göre, Şi, Kuzey Kore lideri Kim'in, rejimi "yeni bir stratejik (politika) çizgisine" uygun olarak ekonomik kalkınma ve halkın daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için çaba gösterirken, "dış şartlarda iyileşme" umduğunu belirtti.

Şi, Moon'a, Kim'in meseleleri diyalog yoluyla çözmek ve erken bir tarihte "makul bir yöntem" bulunması için sabırlı davranmayı sürdürmek istediğini aktardı.

Kuzey Kore'nin, Koreler arası iş birliği ve uzlaşıyı, diyaloğu canlı tutarak sürdürme niyetini ifade eden Şi, Kim'in nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin isteğinin değişmediğini dile getirdi.

Şi'nin, ayrıca Moon'a, Çin'in Kore Yarımadası'ndaki varlığına karşı çıktığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi konusunun çözümünü talep ettiği, Moon'un da bu durumun, nükleer silahların yok edilmesiyle bağlantılı bir konu olduğunu söylediği ifade edildi.

Washington ve Seul, geçen yıl Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı THAAD sistemlerini Seul'un 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentine konuşlandırmıştı.

ABD'nin THAAD sistemini Güney Kore'ye konuşlandırmasına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyordu. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini arttıracağı ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunuyor.

Kuzey Kore Lideri Kim'in davetiyle geçen hafta Pyongyang'a giden Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri olmuştu.

İki günlük resmi ziyareti sırasında Şi ile Kim'in, Kore Yarımadası'ndaki durum dahil önemli uluslararası ve bölgesel konularda geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmasının ardından iki ülke arasındaki bağları güçlendirme konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

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