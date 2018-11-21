Cinayet sanığı: Kazara oldu, vicdanen rahatım

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı Bahriye Üngeç'i (32) işlettikleri markette tabancayla sırtından vurarak öldürmekle suçlanan Murat Vardal’ın (34) yargılanmasına devam edildi. Avukatlarının olayın silahı doldur boşalt yaparken kazayla gerçekleştiğini öne sürdüğü zanlı Vardal, "Allah’a şükür vicdanen rahatım" dedi.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında 2’nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. Murat Vardal ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Murat Vardal, tabancayla Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Vardal ise plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat Vardal’ı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Vardal tutuklandı.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Murat Vardal, Bahriye Üngeç’in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Murat Vardal, olayın kazayla yaşandığını belirterek, "Benim canım eşim gitmiştir. Benim diyecek bir şeyim yoktur. Ben mahkemenizin adaletine sığınıyorum. Allah’a şükür vicdanen rahatım" dedi. Sanık avukatı da olayın silahı doldur boşalt yaparken gerçekleştiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının taleplerini kabul ederek, duruşmaya katılmayan tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesi için sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

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