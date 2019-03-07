Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çin'in bölge ülkeleriyle egemenlik ihtilafı yaşadığı Güney Çin Denizi konusunda, "Çin'in hak iddiaları bizi etkilemeyecektir." dedi.

Filipinler ziyaretinde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile görüşen Mahathir, Malezya-Filipinler ilişkileri ve Güney Çin Denizi tartışmalarına değindi.

Mahathir, Güney Çin Denizi konusunda Çin'in hak iddialarını somut olarak tanımlaması gerektiğini vurgulayarak, "Hak iddia ettiği mülkiyeti veya sözde mülkiyetinin tanımına dair Çin ile konuşmamız lazım. Böylece bu durumdan fayda sağlamış oluruz." şeklinde konuştu.

Çin'in hak talepleri ne olursa olsun Güney Çin Denizi'nin seyrüsefere açık olması gerektiğinin altını çizen Mahathir, "Bu konuda kısıtlama ve yaptırım asla olmamalı. Eğer olursa Çin'in hak iddiaları bizi etkilemeyecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Malezya Başbakanı Mahathir, Güney Çin Denizi sorununa dair geçen yıl verdiği bir röportajda, Çin'in bölgede tek taraflı hakimiyet kurma çabalarına karşı çıkarak, "Çin, Güney Çin Denizi'nden geçen tüm gemileri kontrol etmeye kalkışmazsa Malezya açısından bir sorun yok. Çin şu anda böyle bir şey yapmıyor ancak gemileri kontrol etmeye başlarsa ciddi sorunlar ortaya çıkar." demişti.