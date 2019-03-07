HABER

"Çin'in hak iddiaları bizi etkilemeyecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(Güney Çin Denizi sorunu) Hak iddia ettiği mülkiyeti veya sözde mülkiyetinin tanımına dair Çin ile konuşmamız lazım" - "Bu konuda kısıtlama ve yaptırım asla olmamalı. Eğer olursa Çin'in hak iddiaları bizi etkilemeyecektir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çin'in bölge ülkeleriyle egemenlik ihtilafı yaşadığı Güney Çin Denizi konusunda, "Çin'in hak iddiaları bizi etkilemeyecektir." dedi.

Filipinler ziyaretinde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile görüşen Mahathir, Malezya-Filipinler ilişkileri ve Güney Çin Denizi tartışmalarına değindi.

Mahathir, Güney Çin Denizi konusunda Çin'in hak iddialarını somut olarak tanımlaması gerektiğini vurgulayarak, "Hak iddia ettiği mülkiyeti veya sözde mülkiyetinin tanımına dair Çin ile konuşmamız lazım. Böylece bu durumdan fayda sağlamış oluruz." şeklinde konuştu.

Çin'in hak talepleri ne olursa olsun Güney Çin Denizi'nin seyrüsefere açık olması gerektiğinin altını çizen Mahathir, "Bu konuda kısıtlama ve yaptırım asla olmamalı. Eğer olursa Çin'in hak iddiaları bizi etkilemeyecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Malezya Başbakanı Mahathir, Güney Çin Denizi sorununa dair geçen yıl verdiği bir röportajda, Çin'in bölgede tek taraflı hakimiyet kurma çabalarına karşı çıkarak, "Çin, Güney Çin Denizi'nden geçen tüm gemileri kontrol etmeye kalkışmazsa Malezya açısından bir sorun yok. Çin şu anda böyle bir şey yapmıyor ancak gemileri kontrol etmeye başlarsa ciddi sorunlar ortaya çıkar." demişti.

Malezya Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim de "Güney Çin Denizi'nde tavrımız, topraklarımızı korumaktan yanadır." açıklamasında bulunmuştu.

- Güney Çin Denizi sorunu

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervlerine ev sahipliği yapan Güney Çin Denizi'nde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Tüm deniz yolu üzerinde tek başına hakimiyet iddia eden Çin, tartışmalı bazı ada ve kayalıklarda askeri tahkimatlar kurmaya başlamış, Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi ise Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Ağustos 2017'de ASEAN üyesi Brunei, Malezya, Filipinler ve Vietnam, Çin ile bölgedeki gerilimin azaltılması için çerçevede anlaşmaya varılmasını kararlaştırmıştı.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Belediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece ulaşımı rahatlayacakBelediye Başkanı Karadeniz: Küçükçekmece ulaşımı rahatlayacak
Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)Bilal Erdoğan: Bu ülkenin düşmanlarına karşı muhalefet edelim (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Çin Denizi Mahathir Malezya

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.