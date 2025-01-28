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Çinli şirketin ikramiye dağıtma yöntemi çok konuşuldu! 50 metrelik masaya paraları dizdiler: En çok sayan kazandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 10:25
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Çinli bir şirketin ikramiye için hazırladığı etkinlik şirket çalışanları kadar sosyal medyanın da beğenisini kazandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde 50 metrelik masaya 10 milyon yuan ( yaklaşık 49.324.380,00 TL) sıralandı. Çalışanlar masanın başında sayım yaptı ve en çok sayım yapan parayı kazandı.

Çinli şirketin ikramiye dağıtma yöntemi çok konuşuldu! 50 metrelik masaya paraları dizdiler: En çok sayan kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Henan eyaletindeki bir şirket çalışanları ilginç bir yöntemle ikramiyenin sahibi oldular. Etkinliğe göre 50 metrelik masanın üzerine masaya 10 milyon yuan ( yaklaşık 49.324.380,00 TL) dizildi ve çalışanlar sınırlı bir süre içinde sayabilecekleri miktara göre ödüllendirildiler. Çalışanların saydıkları para miktarı 20 farklı kontrol noktasında yeniden kontrol edildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü şirketin ikramiye politikasını eğlenceli bulduklarını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çin'deki en nazik şirket sahibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu şirketteki çalışanlar böyle nazik bir patrona sahip oldukları için çok şanslılar" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin
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