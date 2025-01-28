Çinli şirketin ikramiye dağıtma yöntemi çok konuşuldu! 50 metrelik masaya paraları dizdiler: En çok sayan kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Henan eyaletindeki bir şirket çalışanları ilginç bir yöntemle ikramiyenin sahibi oldular. Etkinliğe göre 50 metrelik masanın üzerine masaya 10 milyon yuan ( yaklaşık 49.324.380,00 TL) dizildi ve çalışanlar sınırlı bir süre içinde sayabilecekleri miktara göre ödüllendirildiler. Çalışanların saydıkları para miktarı 20 farklı kontrol noktasında yeniden kontrol edildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü şirketin ikramiye politikasını eğlenceli bulduklarını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çin'deki en nazik şirket sahibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu şirketteki çalışanlar böyle nazik bir patrona sahip oldukları için çok şanslılar" yorumunda bulundu.