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Cinsel içerikli film setini bastılar! Polislerin bile ağzı açık kaldı

20.12.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük gelir kaynağı turizm olan ve Tayland'ın en turistik bölgelerinden biri olan sahil kenti Pattaya'da yerel polis ve göçmen idaresinin ortak gerçekleştirdiği bir operasyon yapıldı. Cinsel içerikli film çekimi için toplanan bir grubu basan polis ekiplerinin bile, gördükleri karşısında ağızları açık kaldı.

Cinsel içerikli film setini bastılar! Polislerin bile ağzı açık kaldı

Pattaya’da bölge polisi ve göçmen idaresinin ortak düzenlediği bir baskın, bir cinsel içerikli film çetesini ortaya çıkardı. Pattaya’nın güneyindeki lüks bir binaya yapılan baskında 6 erkek ve kadından oluşan ve cinsel içerikli filmler çekerek bunları paylaşıp canlı yayınlar yapan bir ekip yakalandı.

DÜZENEKLERİ VARDI

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Geçen hafta yaşanan baskının görüntüleri, dünya çapında gündem oldu. Ekibin çok sayıda akıllı telefon taşıyan bir düzenek kurup, bu sayede eş zamanlı bir şekilde farklı platformlarda canlı yayınlanan cinsel içerikli videolar çektiği keşfedildi. Yetkililer pornografik içerik üreten bu ekibin Çinliler için çalıştığını tespit ettiklerini açıkladı.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

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Yatakta yakalanan bazıları yüzlerini gizleyerek apar topar kameralardan uzaklaşmaya çalıştı. En yaşlısı 35 yaşında ve en genci de 20 yaşında olan erkekler gözaltına alınırken, akıllı telefon, kayıt cihazları ve bazı cinsel isteği artırıcı ilaçlara da el konulduğu bildirildi.

800 TL KAZANIYORLARDI

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Yapılan sorgu esnasında konuşan ekip üyeleri, günde 5-6 video çektiklerini ve video başına kişi başı 1500 baht yani yaklaşık 800 TL kazandıklarını söyledi.

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